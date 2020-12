Cyberpunk 2077: Diese interaktive Karte ist euer wichtigster Begleiter in Night City

Cyberpunk 2077 ist offiziell erschienen und die ersten Spieler entdecken bereits Night City. Dabei kann es vor allem direkt am Anfang ein wenig erschlagend sein, was die dystopische Zukunftsmetropole und ihr Umland alles zu bieten haben. Wir stellen euch daher eine sehr hilfreiche, interaktive Karte vor.

Cyberpunk 2077: Die interaktive Map von Night City

Fans erstellen interaktive Map: Schon seit Monaten arbeiten Fans an einer interaktiven Karte von Night City, die euer wichtigster Begleiter in „Cyberpunk 2077“ sein soll. Jetzt zu Release des neuesten Games von CD Projekt RED wurde die Karte nochmals gründlich überarbeitet und zeigt euch, wo ihr wichtige Gebäude, Geschäfte, Waffen, Objekte oder NPCs in den einzelnen Distrikten von Night City finden könnt.

In der Metropole von Cyberpunk 2077 gibt es viel zu entdecken. Eine interaktive Map hilft weiter. © CD Projekt/Concept Art

Nach eigenen Prioritäten suchen: Die Filter könnt ihr nach Belieben einstellen, um nur die Icons von gesuchten Kategorien anzeigen zu lassen. So habt ihr einen besseren Überblick, falls ihr zum Beispiel nur auf der Suche nach neuen Waffen seid.

Über diesen Link könnt ihr die interaktive Karte von Cyberpunk 2077 in eurem Browser aufrufen!

An der Map wird noch gearbeitet: „Cyberpunk 2077“ ist gerade erst erschienen und da es sich bei der Karte um ein sehr ambitioniertes Fan-Projekt handelt, wird sie zukünftig noch weiter aktualisiert.