Cyberpunk 2077: Die ersten Wertungen sind da! Ist es das erwartete Meisterwerk?

Am 10. Dezember 2020 erscheint Cyberpunk 2077 endlich, nachdem das heißerwartete Rollenspiel aus dem Hause CD Projekt RED mehrere Verschiebungen und eine ausgiebige Crunch-Time über sich ergehen lassen musste. Die Erwartungen sind hoch, doch ist das Game letztendlich wirklich ein Meisterwerk geworden? Die ersten Wertungen geben uns bereits eine Antwort.

Wertungsübersicht zu Cyberpunk 2077

Heute fiel das Embargo für die „Cyberpunk 2077“-Reviews und die ersten Tests sind erschienen. Wir zeigen euch in unserer Review-Übersicht, welche Wertungen das Sci-Fi-Game international bereits absahnen konnte.

Metacritic-Durchschnitt: 91 (Stand: 7.12.2020, 20:00 Uhr, PC-Version)

Fest durchweg kann „Cyberpunk 2077“ hohe Wertungen abgreifen und rangiert im niedrigen 90er-Bereich, was den Metacritic-Durchschnitt betrifft. An Höchstwertungen wurde bislang noch eher gespart. Nicht wenige Tester beschreiben es jedoch als Meisterwerk und eines der besten Spiele, das sie je gespielt haben. Besonders die lebendige Spielwelt Night City wird gelobt, in der außerdem eine spannende Story auf die Spieler wartet.

Negativ aufgefallen ist vor allem das Gameplay, wegen einem mittelmäßigen Kampfsystem und unbalanciertem Schwierigkeitsgrad.

VGC: 5/5

5/5 IGN: 9/10

9/10 GameStar: 91/100

91/100 GamesBeat: 3/5

3/5 RPG Site: 9/10

9/10 PC Games: 10/10

10/10 Game Informer: 9/10

9/10 ScreenRant : 4/5

: 4/5 GameSpot: 7/10

Unser Testbericht

Ihr seht, allzu viele Wertungen sind noch nicht aufgelistet. Das liegt daran, dass viele Redaktionen (einschließlich PlayCentral) noch kein Review-Muster von „Cyberpunk 2077“ erhalten haben. Das betrifft vor allem die Konsolenversionen des Spiels. Daher wird sich unser Test noch verzögern und nach Release des Spiels erscheinen.