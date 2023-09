Alle Romanzen in Starfield – Mit welchen Charakteren kann ich eine Beziehung führen?

Das Weltall ist riesig und man kann sich schnell in dieser Unendlichkeit verlieren. Umso wichtiger ist es da, dass es Menschen gibt, die einem Liebe schenken und gemeinsam mit einem durch das Leben gehen.

Und auch in Bethesdas Action-Rollenspiel Starfield müsst ihr zu keiner Zeit allein sein, denn ihr könnt euch für verschiedene Begleiter entscheiden, die dann zuverlässig an eurer Seite stehen. Mit ihnen könnt ihr auf Entdeckungsreise gehen, spannende Abenteuer erleben und sogar eine richtige Beziehung mit krönender Hochzeit führen.

Mit welchen Begleitern ihr in „Starfield“ eine Beziehung führen könnt, wie das System dahinter genau funktioniert und ab wann im Spielverlauf eine Hochzeit geplant werden kann, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Welche Begleiter gibt es in Starfield?

Insgesamt erwarten euch in „Starfield“ vier Möglichkeiten für eine Romanze. Konkret handelt es sich dabei um die folgenden vier Begleiter, die ihr alle bei der Constellation kennenlernt:

Andreja

Barrett

Sarah Morgan

Sam Coe

Sarah ist die erste mögliche Begleiterin, die wir in Starfield kennenlernen. © Bethesda

Hinweis: Zwar kann auch bei anderen Charakteren die Flirtoption während eines Dialogs auftauchen, diese führt aber zu keiner festen Beziehung, wie es bei den vier Constellation-Gefährten der Fall sein kann.

Weiterhin sind alle vier Romanzen unabhängig davon verfügbar, für welche Pronomen ihr euch entschieden habt. Zudem sind alle vier Begleiter bisexuell, weshalb sie Beziehungen mit Männern und Frauen eingehen.

Die vier aufgelisteten Begleiter verfügen über ihre eigene Hintergrundgeschichten, Motive sowie eine individuelle Vorgehensweise in Konfliktsituationen. Zudem besitzen sie unterschiedliche Skills, die euch in eurem Raumschiff oder in euren Außenposten ziemlich nützlich sein können.

In der Loge lernen wir die verschiedenen Constellation-Mitglieder kennen. © Bethesda

Alle Crew-Mitglieder, Begleiter und Romanze-Optionen in Starfield

Ihr solltet beachten, dass sich immer nur ein aktiver Begleiter gleichzeitig auf eine Reise mitnehmen lässt, da der vorherige Charakter entlassen werden muss.

Aktuell sind nur vier vollwertige Begleiter in „Starfield“ bekannt. Diese Charaktere verfügen über ein Affinitätssystem, wodurch schließlich romantische Optionen und Quests freigeschaltet werden.

Andreja

Rekrutierungsmission : Nach Abschluss der Mission Ins Unbekannte

: Nach Abschluss der Mission Fähigkeiten/Skills : Schleichen 4, Teilchenstrahlwaffen 3, Energiewaffensysteme 2, Dieb 1

: Schleichen 4, Teilchenstrahlwaffen 3, Energiewaffensysteme 2, Dieb 1 Tipp: Andreja ist wahrscheinlich die letzte vollwertige Starfield-Begleiterin, die während der Kampagne Teil eurer Gruppe wird. Ihr trefft sie, sobald ihr in einer Höhle nach einem Artefakt sucht.

Andreja lernen wir erst etwas später im Spielverlauf kennen. © Bethesda

Barrett

Rekrutierungsmission : Nach Abschluss der Mission Rückkehr nach Vectera

: Nach Abschluss der Mission Fähigkeiten/Skills : Fliegen 4, Gewehrzertifikat 3, Logistik 2, Geologie 1

: Fliegen 4, Gewehrzertifikat 3, Logistik 2, Geologie 1 Tipp: Ihr trefft Barrett sehr früh in der Kampagne, obwohl er erst ein Starfield-Begleiter wird, sobald ihr die Mission „Zurück nach Vectera“ abgeschlossen habt.

Schon früh im Spiel trefft ihr auf Barrett, der sich euch aber erst später anschließt. © Bethesda

Sarah Morgan

Rekrutierungsmission : Nach Abschluss der Mission Die alte Heimat

: Nach Abschluss der Mission Fähigkeiten/Skills : Astrodynamik 4, Laser 3, Führung 2, Botanik 1

: Astrodynamik 4, Laser 3, Führung 2, Botanik 1 Tipp: Sarah ist die eigenwillige Anführerin der Constellation-Operationen im System. Sie bevorzugt in den meisten Situationen eine klare diplomatische Herangehensweise.

Ein besonderes Gespräch im Raumanzug! © Bethesda

Sam Coe

Rekrutierungsmission : Nach Abschluss der Mission Das leere Nest

: Nach Abschluss der Mission Fähigkeiten/Skills : Fliegen 4, Gewehrzertifikat 3, Logistik 2, Geologie 1

: Fliegen 4, Gewehrzertifikat 3, Logistik 2, Geologie 1 Tipp: Sam ist der Spross der Coe-Familie, den Gründern von Akila City, allerdings besitzt er ein angespanntes Verhältnis zu seinem Vater. Er ist zusammen mit seiner Tochter bei „Das leere Nest“ dabei.

Sam Coe gibt es nur im Zweierpack mit seiner Tochter. © Bethesda

Wie funktionieren Romanzen in Starfield?

Kommen wir aber nun zu der wohl wichtigsten Frage in diesem Guide: Wie funktionieren Romanzen in Starfield genau?

Solltet ihr bereits frühere Bethesda-Titel wie „Fallout 4“ gespielt haben, wird euch die Mechanik bereits ziemlich vertraut sein. Für Neulinge oder Spieler, die ihre Kenntnisse ein wenig auffrischen wollen, hier eine kurze Zusammenfassung:

Romanzen in Starfield erklärt: Eure vier engen Begleiter verfügen jeweils über einen Affinitätswert. Sobald ihr in einer Mission, im Dialog oder im Kampf etwas macht, das ihnen nicht gefällt, wird dieser Wert sinken. Eine entsprechende Meldung bekommt ihr in der oberen rechten Bildschirmecke präsentiert.

Beispielshalber wird es keinem eurer Gefährten gefallen, wenn ihr einen unschuldigen Zivilisten angreift oder gar tötet. Dadurch kann es sogar passieren, dass sie euch eine Zeit lang hassen und sie in diesem Zeitraum nicht mit euch sprechen wollen.

Mit Hilfe eines Minispiels könnt ihr sie aber zum Glück davon überzeugen, dass ihr einen Fehler gemacht habt und diesen sehr bedauert.

Umgekehrt könnt ihr den Affinitätswert natürlich auch steigern, indem ihr Dinge tut, die eurem Begleiter gefallen. Auch in diesem Fall wird euch eine entsprechende Meldung in „Starfield“ angezeigt.

Zusätzlich lässt sich in den Skill Führung investieren, wodurch die Affinität schneller steigt und ihr in eurer Beziehung quasi schneller vorankommt.

Sobald ihr bei dem Affinitätswert einen bestimmen Schwellenwert erreicht, bitten euch eure Begleiter, sich mit ihnen zu unterhalten. Diese Bitten solltet ihr nach Möglichkeit immer wahrnehmen, da es sich dabei in den meisten Fällen um sehr tiefgründige oder emotionale Gespräche handelt, in denen ihr mehr über die Vergangenheit eurer Begleiter erfahrt und gleichzeitig selbst sehr persönliche Fragen stellen könnt.

Wir nähern uns langsam aneinander an. © Bethesda

Zusätzlich bekommt ihr dadurch immer mal wieder Flirtoptionen zur Auswahl gestellt, die ihr auswählen solltet, da ihr dadurch die Affinität steigern könnt. Durch das Flirten mit einem Charakter entstehen noch intimere Dialoge, in denen ihr mehr über euer Gegenüber erfahrt.

Ab und an kann eine wichtige, persönliche Frage aber ebenfalls für den Ausbau des Beziehungswerts entscheidend sein. Schaut euch die Möglichkeiten bei solchen Dialogen also genau an und wägt ab, was euer Gefährte zu dem jeweiligen Zeitpunkt am liebsten hören möchte.

Ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel, unserer Erfahrung nach im Bereich von 40 Spielstunden, wird euch euer Begleiter bitten, einer bestimmten Quest nachzugehen. Denn jeder der vier Gefährten verfügt über eine eigene Quest, die gemeinsam absolviert werden kann und entscheidend für den nächsten Schritt in der Beziehung ist.

Kann ich einen Begleiter heiraten?

Nach dem erfolgreichen Abschluss einer solchen Begleiter-Quest sollte die Affinität zwischen euch hoch genug sein, um eine Romantik-Option angezeigt zu bekommen. Nun könnt ihr euch gegenseitig eure Liebe gestehen, wodurch eine richtige Beziehung entsteht.

Im Anschluss erhaltet ihr eine spezielle Verlobungs-Quest, in dessen Verlauf ihr beide heiraten werdet.

Kann ich mit meinen Begleitern Sex haben?

Nein, ihr solltet weder erotische noch schlüpfrige Bett-Szenen mit eurem Ehepartner erwarten. Lediglich aus entsprechenden Dialogen wird ersichtlich, dass sich beide Charaktere bereits näher gekommen und sogar intim geworden sind.

Ab diesem Zeitpunkt teilt ihr euch außerdem ein Bett mit eurem Partner oder eurer Partnerin. Dadurch erhaltet ihr einen vorübergehenden XP-Bonus.

Kann ich mit meinem Partner wieder Schluss machen?

Kann ich mich wieder trennen? Selbst wenn ihr in „Starfield“ geheiratet habt, könnt ihr mit eurem Ehepartner jederzeit wieder Schluss machen und quasi die Trennung einrichten. Dadurch werdet ihr wieder nur „gute Freunde“ und kehrt zu einem normalen Beziehungsstatus zurück.

Habt ihr euch getrennt, könnt ihr mit einem anderen Begleiter eine innige Beziehung eingehen.

Kann ich mehrere Begleiter zu selben Zeit daten?

Habt ihr einige enge Beziehung zu einem Gefährten oder diesen sogar geheiratet, könnt ihr zwar mit den anderen drei Begleitern theoretisch flirten, aber auch nicht mehr. Ihr könnt immer nur jeweils eine enge Bindung zu einem Charakter in „Starfield“ eingehen. Denn schließlich teilen die Begleiter in dem Rollenspiel nicht gern!

Eine gute Beziehung muss auch gelegentlichen Probleme untereinander standhalten können. © Bethesda

Geht eine Romanze in Neues Spiel+ weiter?

Nein, eure Romanze mit einem Begleiter wird in Neues Spiel+ in „Starfield“ nicht fortgesetzt. Dafür habt ihr aber die Möglichkeit, in einem neuen Spieldurchgang erneut eine Romanze mit euren Gefährten zu beginnen.

Welche Crew-Mitglieder und Begleiter gibt es sonst noch?

Neben den vier „vollwertigen“ Begleitern werdet ihr in „Starfield“ auf viele weitere Personen (und Roboter) stoßen, die sich euch ebenfalls anschließen können. Hier und da müsst ihr aber sogar im Vorfeld einige Credits auf den Tisch legen. Mit dem nötigen Geschick lassen sich die geforderten Summe aber deutlich nach unten korrigieren.

Falls ihr weitere Guides zu dem Sternenabenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Starfield hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im galaktischen Kosmos!