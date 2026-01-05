The Witcher 3- Neuer DLC im Mai 2026 geplant – Fokus auf Ciri und The Witcher 4

Mehr als ein Jahrzehnt nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung sorgt The Witcher 3: Wild Hunt erneut für Schlagzeilen. Ein neuer DLC für das gefeierte Rollenspiel von CD Projekt Red könnte im Mai 2026 erscheinen – das behaupten zumindest mehrere polnische Insider. Während eine offizielle Bestätigung noch aussteht, deutet vieles auf ein weiteres Kapitel in der Geschichte von Geralt von Riva hin.

Was steckt hinter den Gerüchten?

Welche Hinweise deuten auf einen neuen DLC hin? Bereits seit einiger Zeit kursieren Gerüchte über eine mögliche Erweiterung für The Witcher 3. Diese Gerüchte erhalten nun neue Nahrung durch Aussagen aus Finanzberichten von CD Projekt Red und durch Spekulationen aus der polnischen Gaming-Szene. Besonders auffällig: In einer Investorenkonferenz sprach CDPR-CFO Piotr Nielubowicz von „neuen Inhalten“, die 2026 erscheinen könnten. Ein vager Hinweis, der in Kombination mit den Gerüchten jedoch Gewicht bekommt.

Der bekannte polnische Journalist Borys Nieśpielak bestätigte gegenüber Eurogamer, dass diese Inhalte sehr wahrscheinlich mit The Witcher 3 zusammenhängen. Demnach sei ein Release im Mai 2026 geplant – rund elf Jahre nach dem ursprünglichen Launch des Spiels im Mai 2015.

Ein dritter großer DLC?

Wie würde sich die neue Erweiterung in die bisherigen Inhalte einfügen? Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, würde es sich um den dritten großen DLC handeln – nach Hearts of Stone (2015) und Blood and Wine (2016). Beide Erweiterungen erhielten damals enorm positives Feedback von Spielern und Kritikern und erweiterten das Spiel um umfangreiche neue Gebiete, Quests und Mechaniken.

Die vermeintliche neue Erweiterung soll laut Insidern vor allem die Figur Ciri in den Mittelpunkt rücken. Damit würde sie möglicherweise eine Brücke zur Handlung von The Witcher 4 schlagen, das sich derzeit in Entwicklung befindet und frühestens Ende 2027 erscheinen soll.

Wer entwickelt den neuen Inhalt?

Ist CD Projekt Red direkt beteiligt? Angesichts der Auslastung durch The Witcher 4 und Cyberpunk 2 scheint CD Projekt Red die Entwicklung ausgelagert zu haben. Im Gespräch ist das polnische Studio Fool’s Theory, das bereits an dem Remake des ersten Witcher-Spiels arbeitet. Dieses Studio kennt sich mit der Thematik aus und brachte 2024 mit The Thaumaturge ein Spiel mit starkem Bezug zu polnischer Folklore heraus.

Ein Knackpunkt könnte jedoch die Technologie sein: Während The Witcher 3 auf der firmeneigenen REDengine 3 basiert, arbeitet Fool’s Theory aktuell mit der Unreal Engine 5. Sollte der neue DLC also tatsächlich kommen, müsste entweder ein technischer Brückenschlag erfolgen – oder es handelt sich um ein komplett eigenständiges Modul mit neuer Engine.

Technische Grundlage und bisherige Plattformen

Wie wurde The Witcher 3 ursprünglich umgesetzt? Ursprünglich erschien The Witcher 3 im Mai 2015 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Später folgten Versionen für Nintendo Switch (2019) sowie eine Complete Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X/S im Dezember 2022. Das Spiel wurde mit der REDengine 3 entwickelt, die eine offene Spielwelt mit komplexer Story ermöglichte.

Mit über 60 Millionen verkauften Einheiten gehört The Witcher 3 zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten. Die beiden bisherigen Erweiterungen gehören mit zu dem Besten, was das RPG-Genre zu bieten hat. Wie gut der neue DLC integriert werden kann, hängt auch davon ab, ob er auf der bisherigen Engine basiert oder als völlig neue Standalone-Erweiterung erscheint.

Was können Spieler vom neuen DLC erwarten?

Welche Inhalte sind wahrscheinlich? Laut den bisherigen Leaks wird Ciri eine zentrale Rolle spielen. Es ist denkbar, dass Spieler erneut in ihre Rolle schlüpfen können – ähnlich wie in einigen Sequenzen des Hauptspiels. Möglich wäre ein Schauplatz, der bisher noch nicht besucht wurde, oder eine parallele Handlung, die das Ende von The Witcher 3 ergänzt oder erweitert.

Da der DLC gleichzeitig den Auftakt zur Marketingkampagne für The Witcher 4 bilden soll, könnte er sowohl für neue Spieler als auch für langjährige Fans wichtige narrative Hinweise liefern. Auch ein Übergang in Bezug auf Spielmechaniken oder Engine-Technologie wäre denkbar.

Rückkehr in eine lebendige Spielwelt

Was macht The Witcher 3 bis heute so besonders? Das Spiel bietet eine riesige offene Welt, die stark von slawischer Mythologie beeinflusst ist. Spieler übernehmen die Rolle des Hexers Geralt von Riva und nutzen Schwerter, Magie und Alchemie, um gefährliche Kreaturen zu bekämpfen und moralisch komplexe Entscheidungen zu treffen.

Funktion Beschreibung Spielbare Figuren Geralt von Riva, gelegentlich Ciri Magische Zeichen Aard, Axii, Igni, Yrden, Quen Erweiterungen Hearts of Stone, Blood and Wine Verfügbare Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Spielwelt Offene Welt mit Tag-Nacht-Zyklus und dynamischem Wetter

Wie realistisch ist ein DLC-Release 2026?

Wann könnte der DLC offiziell angekündigt werden? Ursprünglich hatten viele Fans gehofft, dass die Ankündigung bei den Game Awards im Dezember 2025 erfolgt – doch das blieb aus. Wenn das Release-Ziel Mai 2026 realistisch ist, dürfte eine offizielle Enthüllung in den kommenden Monaten zu erwarten sein, möglicherweise im Rahmen eines CDPR-Events oder Sommer-Showcase.

Auch wenn der Gedanke an neue Inhalte für ein elf Jahre altes Spiel zunächst überraschend wirkt, könnte der DLC ein geschickter Schachzug sein, um die Fanbasis bis zum Launch von The Witcher 4 aktiv zu halten.

Ein Comeback mit Potenzial

Warum lohnt sich ein neuer DLC für Spieler? The Witcher 3 hat sich als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten etabliert. Eine neue Erweiterung – insbesondere mit Fokus auf Ciri – bietet die Chance, die Welt von The Witcher noch einmal zu betreten, neue Geschichten zu erleben und gleichzeitig einen Ausblick auf die Zukunft der Reihe zu erhalten.

Was denkst du über einen möglichen neuen DLC für The Witcher 3? Würdest du nach so vielen Jahren noch einmal in die Welt von Geralt und Ciri eintauchen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!