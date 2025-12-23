Final Fantasy IX kehrt zurück als Anime-Serie für Kinder ab 2028

Ein neues Projekt aus dem Final-Fantasy-Universum sorgt für Aufsehen – allerdings in eine andere Richtung, als viele gehofft hatten. Statt eines heiß ersehnten Remakes von Final Fantasy IX wurde nun die Wiederbelebung einer zuvor auf Eis gelegten Anime-Adaption bestätigt. Die animierte Serie, die ursprünglich von Cyber Group Studios entwickelt wurde, soll nun unter neuer Leitung doch noch erscheinen – und zwar 2028.

Ein Klassiker bekommt neues Leben – aber anders als erwartet

Was wurde über die neue Final Fantasy 9 Serie bekannt? Die Anime-Adaption basiert auf dem Rollenspiel Final Fantasy IX, das 2000 für die PlayStation erschien und sich durch seinen märchenhaften Stil und seine Rückkehr zu klassischen Fantasy-Elementen von seinen Vorgängern abhob. Im Mittelpunkt steht der Dieb Zidane Tribal, der gemeinsam mit Prinzessin Garnet und weiteren Figuren gegen die kriegerischen Machenschaften von Königin Brahne kämpft.

Bereits 2021 wurde ein Anime-Projekt offiziell angekündigt, doch die finanzielle Schieflage des ursprünglichen Produzenten Cyber Group Studios führte im Jahr 2025 zu dessen vorläufigem Aus. Ein französisches Gericht ordnete im April 2025 die Liquidation des Studios an. Damit galt das Projekt als gescheitert – bis jetzt.

Euro Visual übernimmt die Produktion

Welche Firma produziert die Serie nun? Laut einem Bericht der französischen Branchenpublikation Ecran Total übernimmt das Animationsstudio Euro Visual die Fertigstellung. Das Studio ist bekannt für Produktionen wie Atout 5 oder und spezialisiert sich auf kindgerechte Inhalte. Das passt auch zur Tonalität von Final Fantasy IX, das mit seinem charmanten, märchenhaften Design ohnehin ein jüngeres Publikum anspricht.

Geplant sind insgesamt 13 Episoden mit je 22 Minuten Laufzeit. Die Serie soll in klassischem 2D-Stil animiert werden und richtet sich an eine Zielgruppe von 6 bis 13 Jahren. Damit zielt das Projekt weniger auf langjährige Fans der Final-Fantasy-Reihe, sondern vielmehr auf ein neues, jüngeres Publikum.

Enttäuschung für Fans eines Remakes

Was ist mit dem erhofften Final Fantasy 9 Remake? In der Community kursierten seit Jahren Gerüchte über ein Remake von Final Fantasy IX – befeuert durch Leaks, Datenfunde und Spekulationen rund um den Nvidia-Leak. Doch bisher gibt es keine offizielle Bestätigung von Square Enix.

Leaker wie Nate the Hate, der in der Vergangenheit öfter zutreffende Informationen geliefert hat, meldeten zuletzt keine Fortschritte beim vermeintlichen Remake. Im Oktober 2025 hieß es sogar, das Projekt sei möglicherweise auf Eis gelegt worden. Das neue Anime-Projekt ist für viele daher zwar eine kleine Freude, aber kein Ersatz für das erhoffte Remake des PS1-Klassikers.

Final Fantasy IX als Rückblick auf alte Stärken

Warum ist Final Fantasy 9 wichtig für die Reihe? Final Fantasy IX wird von vielen Fans als Liebeserklärung an die Wurzeln der Serie gesehen. Im Gegensatz zu den futuristischeren Teilen VI bis VIII setzt dieser Ableger auf ein mittelalterlich geprägtes Fantasy-Setting, klassische Rollenspielmechaniken und ein nostalgisches Design. Entwickler Square Enix verstand das Spiel damals als Rückbesinnung auf frühere Final-Fantasy-Tugenden.

Mit über 8,9 Millionen verkauften Einheiten bis März 2025 zählt Final Fantasy IX zu den erfolgreicheren Spielen der Reihe, auch wenn es kommerziell nicht ganz an die Blockbuster VII oder X heranreichte. Die Ankündigung eines Anime-Projekts zeigt dennoch, dass der Titel auch 25 Jahre nach seinem Release noch immer Relevanz besitzt.

Was dich 2028 erwartet

Wie wird die Serie aussehen? Die Serie soll in 2D umgesetzt werden und sich stark an jüngere Zuschauer richten. Das lässt vermuten, dass komplexere Themen und düstere Momente des Spiels für das neue Format angepasst oder ganz weggelassen werden. Ob klassische Figuren wie Vivi, Steiner oder Beatrix dabei eine tragende Rolle spielen werden, ist derzeit noch unklar, ebenso wie die Frage, ob die Serie der Handlung des Spiels treu bleibt oder eigene Wege geht.

Mit einem geplanten Start im Jahr 2028 bleibt noch viel Zeit zur Spekulation – und vielleicht zur Hoffnung, dass Square Enix doch noch ein Remake in Angriff nimmt.

Was denkst du?

