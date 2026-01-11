Final Fantasy 14 – 96 Stunden kostenlos spielen mit neuer Login-Kampagne

Square Enix lädt aktuell alle zurückgekehrten Abenteurer nach Eorzea ein: Mit der neuen kostenlosen Login-Kampagne für Final Fantasy 14 kannst du das MMORPG für einen begrenzten Zeitraum kostenlos spielen – vorausgesetzt, du warst mindestens 30 Tage lang nicht mehr aktiv.

Die Kampagne ist bereits gestartet und bietet dir 96 Stunden kostenlosen Zugang zum Spiel, sobald du dich über den Launcher einloggst. Dieses Zeitfenster beginnt ab dem ersten Login und läuft nicht kalendarisch, sondern individuell pro Nutzer. Der letzte mögliche Startzeitpunkt ist der 9. Februar 2026 um 15:59 Uhr deutscher Zeit.

Inhalte der Kampagne und aktuelle Ereignisse

Was kannst du während der kostenlosen Spielzeit erleben? Die Aktion fällt in eine spannende Phase, denn gerade erst wurde Patch 7.4 veröffentlicht. Damit stehen dir unter anderem neue Inhalte der Hauptgeschichte sowie das neue Raid-Tier Arcadion (Savage) zur Verfügung. Auch das Heavensturn-Event ist aktiv – passend zum Jahr des Pferdes kannst du dir dort das exklusive Minion Uma-no-Unicolt sichern.

Für das Event musst du lediglich Stufe 15 erreicht haben und in Limsa Lominsa (Oberes Deck) mit dem NPC Uma Bugyo sprechen, um die Quest „Seize The Neigh“ zu starten. Der Zeitaufwand ist überschaubar: In 15 bis 30 Minuten hast du die Belohnung sicher. Das Event endet am 15. Januar 2026.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Technische Probleme und deren Auswirkungen

Gab es zuletzt Serverprobleme? Seit Herbst 2025 hatte Final Fantasy 14 mit wiederholten DDoS-Angriffen auf die nordamerikanischen Server zu kämpfen. Besonders betroffen war der Zeitraum rund um den Start des neuen Savage-Raids, was zu Verbindungsabbrüchen und Frust bei ambitionierten Raid-Gruppen führte. Mittlerweile hat sich die Lage jedoch beruhigt, nachdem mehrere Gruppen den schwierigen Bosskampf gemeistert haben.

Diese Stabilisierung dürfte auch der Grund sein, weshalb Square Enix jetzt gezielt versucht, abgewanderte Spieler zurückzugewinnen. Die Login-Kampagne ist dafür ein idealer Einstiegspunkt.

Zukünftige Updates und neue Features

Was erwartet dich nach Patch 7.4? In den kommenden Wochen wird Patch 7.41 erscheinen. Geplant sind Erweiterungen für die Features Cosmic Exploration, Cosmic Tools und Phantom-Waffen. Dabei steht unter anderem der Planet Oizys im Mittelpunkt, der neue Belohnungen für Sammler- und Handwerksklassen bereithält.

Etwa einen Monat später folgt Patch 7.45 mit einer neuen Variant- und Criterion-Dungeon namens The Merchant’s Tale sowie der nächsten Episode der humorvollen Hildibrand-Quests. Den Abschluss bildet dann Patch 7.5, der nach dem nordamerikanischen FanFest im April 2026 erscheinen soll. Dort wird auch die nächste große Erweiterung offiziell enthüllt.

Voraussetzungen und Einschränkungen

Wer darf die Aktion nutzen? Teilnehmen dürfen ausschließlich Spieler ohne aktives Abonnement, deren Account seit mindestens 30 Tagen inaktiv ist. Die 96 Stunden beginnen mit dem ersten Login über den offiziellen Launcher – danach endet das Angebot für dich, auch wenn noch Spielzeit übrig gewesen wäre.

Nach Ablauf des Zeitfensters kannst du deinen Account jederzeit über die Mog Station reaktivieren. Die günstigste Abo-Stufe beginnt aktuell bei 10,99 Euro pro Monat (Einsteiger-Tarif). Die Preise können je nach gewähltem Modell variieren.

Ein guter Zeitpunkt für den Wiedereinstieg

Warum lohnt sich die Rückkehr gerade jetzt? Final Fantasy 14 gehört zu den erfolgreichsten und langlebigsten MMORPGs weltweit. Seit dem Reboot mit A Realm Reborn im Jahr 2013 hat sich das Spiel kontinuierlich weiterentwickelt – zuletzt mit der Erweiterung Dawntrail im Jahr 2024. Mit über 30 Millionen registrierten Nutzern und regelmäßigen Inhaltsupdates bleibt es einer der beliebtesten Genrevertreter.

Wenn du also schon länger nicht mehr in Eorzea unterwegs warst, ist jetzt ein idealer Zeitpunkt für einen erneuten Blick – kostenlos, unverbindlich und mit jeder Menge neuen Inhalten.

Wie ist dein Eindruck von Patch 7.4 und der aktuellen Eventlage? Wirst du die kostenlose Login-Kampagne nutzen oder auf das nächste große Update warten? Schreib es gern in die Kommentare!