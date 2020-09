Nintendo hat heute die große Ankündigung zum 35. Geburtstag von Super Mario Bros. getätigt, die sogleich aus mehreren Teilen besteht. Ein Teil des Mario-Jubiläums ist „Super Mario 3D All Stars“ für die Nintendo Switch.

3 Mario-Plattformer in einer Collection

Was ist Super Mario 3D All-Stars? Das ist im Grunde ganz einfach erklärt. Es ist ein Paket aus mehreren Mario-Spielen, die auf älteren Plattformen erschienen sind und nun für die Nintendo Switch neu veröffentlicht werden.

Welche Spiele sind enthalten? Der wohl bekannteste und beliebteste Titel Super Mario 64 ist enthalten und erscheint demnach das erste Mal für die Nintendo Switch. Weiter sind die Games Super Mario Sunshine im Bundle und sogar Super Mario Galaxy.

Wo kann ich das Bundle kaufen? Nintendo hat die digitale Edition bereits zum Vorverkauf freigegeben. Sie ist direkt über Nintendo.com zu haben. Sie wird zudem in einer Retail-Version erscheinen, die wohl bald in sämtlichen Online-Stores und Fachgeschäften angeboten wird. Ein Datum ist noch nicht bekannt. Es kostet rund 60 US-Dollar, in Deutschland beläuft sich der Preis demnach wohl auf 59,99 Euro. Super Mario 3D All-Stars erscheint am 18. September 2020.

Was ist anders? Nintendo erklärt, dass es hier eine höhere Auflösung gibt, als bei den ursprünglichen Verisonen. Die Spiele werden zudem in 16:9 für die Nintendo Switch spielbar gemacht. Die Musik von allen drei Titeln ist ebenfalls separat enthalten.

Spiel wird nur für limitierte Zeit angeboten!

Ihr habt richtig gelesen. Nintendo schreibt doch tatsächlich, dass das Spiel nur für eine limitierte Zeit angeboten wird. „Super Mario 3D All Stars“ wird als Retail-Edition und Digital-Edition verkauft, Aber nur bis zum Ende des Monats März in 2021.

Bis dahin solltet ihr euch „Super Mario 3D All Stars“ gesichert haben. Das „Super Mario All Stars“-Pendant, das einige von euch womöglich noch von früher kennen, erscheint zudem für Super NES – Nintendo Switch Online. Hier sind die ersten drei Spiele plus die „Lost Levels“ enthalten.

Diese Version wurde komplett überarbeitet. Die visuellen Effekte sind also ein wenig verbessert worden. Wenn ihr eine Online-Mitgliedschaft habt, könnt ihr diese Game in der SNES-Bibliothek ansteuern.