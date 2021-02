The Legend of Zelda Skyward Sword HD vorbestellen bei diesen Händlern

Nintendo hat im Rahmen der Nintendo Direct vom 17. Februar 2021 ein HD-Port von The Legend of Zelda: Skyward Sword angekündigt. Das Spiel erscheint am 16. Juli 2021 für die Nintendo Switch und ihr könnt es ab sofort vorbestellen.

Bei welchen Onlineshops ist das Spiel erhältlich? Ihr könnt „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“ aktuell nur beim Händler Amazon vorbestellen. Weitere Händler werden wohl in Bälde folgen. Hier geht es direkt zum Produkt:

Bedenkt, wenn ihr das Spiel jetzt vorbestellt, wird es zum Release bequem zu euch nach Hause geliefert. Wie die Situation zum Release in den Retailshops sein wird, ist noch nicht bekannt.

Was ist The Legend of Zelda: Skyward Sword HD?

In „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“ erfahrt ihr alles über den Ursprung des Master-Schwerts.

Ihr schlüpft also einmal mehr in die Haut von Link, der seine alte Schulfreundin Zelda sucht und an seiner Seite bestreitet ihr magische Abenteuer, während ihr eine Welt über den Wolken erkundet, knifflige Rätsel löst und gegen fiese Gegner kämpft.

Es ist das Zelda-Spiel, das chronologisch ganz zuerst kommt! Wenn ihr es nicht auf der Wii gespielt habt, ist der HD-Port für die Nintendo Switch die beste Möglichkeit. Die HD-Version ist nämlich ein direkter Port der Wii-Version aus dem Jahre 2011.

Das Gute ist jedoch, dass die Joy-Cons der Nintendo Switch eine verbesserte Bewegungssteuerung ermöglichen oder euch die Wahl lassen, lieber auf eine Knopfsteuerung zurück zu greifen.

Die Knopfsteuerung funktioniert gänzlich ohne Körperbewegungen © Nintendo