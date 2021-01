Nintendo Switch im limitierten Mario-Design jetzt vorbestellen!

Nach Fortnite und Animal Crossing: New Horizons wird Super Mario mit einer Special Edition der Nintendo Switch betraut. Zum 35. Jubiläum von Super Mario Bros. erscheint nun nach Games & Watch und Mario Kart Live: Home Circuit die farblich passende Switch-Konsole.

Nachdem sie erst kürzlich angekündigt wurde, befindet sie sich schon jetzt im Vorverkauf.

Release der Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition

Die streng limitierte Sonderausgabe der Nintendo Switch lehnt sich thematisch an das Outfit von Mario an. Die Rot- und Blautöne der Sonderedition dürften euch also sicherlich bekannt vorkommen?

Doch nicht nur die Konsole und die Joy-Cons sind im schicken Mario-Design eingefärbt worden. Die „Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition“ enthält sogar noch ein paar Extras obendrauf. Alle Inhalte plus den Bonus seht ihr hier:

Nintendo Switch-Konsole Nintendo Switch-Dock Joy-Cons in Rot Joy-Con-Halterung in Blau Joy-Con-Handgelenkschlaufen High Speed HDMI-Kabel Netzteil

Der Bonus: Im Nintendo Switch-Paket der Mario Red & Blue Edition erhaltet ihr obendrauf noch eine Tragetasche im Mario-Design und eine Displayschutzfolie, um das Display entsprechend vor Kratzern schützen zu können.







Wie hoch ist der Preis der Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition? Die Sonderausgabe der Hybridkonsole aus dem Hause Nintendo kostet hierzulande in der UVP 339,00€. Bei Amazon erhaltet ihr sie derzeit für 329,99€.

Wann erscheint die limitierte Version? Ihr könnt die Konsole schon jetzt vorbestellen, doch der reguläre Release ist dann erst am 12. Februar 2021. Mittlerweile wurde das Datum für Deutschland offiziell bestätigt.

Parallel erscheint am selben Tag Super Mario 3D World + Bowser’s Fury separat zur Konsole. Mehr zur Neuauflage des Klassikers erfahrt ihr hier:

