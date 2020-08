Ihr sucht nach den besten Spielen für die Nintendo Switch? In diesem Special stellen wir euch 12 Spiele vor, die ihr unbedingt gespielt haben solltet!

Die Hybridkonsole Nintendo Switch bietet nämlich ein breit gefächertes Sortiment an Spielen. Von epischen Abenteuern bis hin zu charmanten Geisterjagden und Blockbuster-Portierungen ist alles dabei. Wir stellen euch eine Auswahl der beliebtesten und besten Titel vor.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Wer sich die Nintendo Switch zum Launch geholt hat, kam an diesem Spiel nicht vorbei. Und auch heute noch ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild eines der besten Spiele für die Nintendo Switch. Es nimmt auf sämtlichen Rankings Platz 1 ein. Es ist das Spiel, das jeder Switch-Besitzer haben sollte.

Worum geht es in The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Die Verheerung Ganon lässt das Chaos über Hyrule hereinbrechen. Die tapferen Recken, die ihm Einhalt gebieten sollen, werden besiegt. Einer von ihnen, Link, wacht nach einem hundertjährigen Schlaf auf und macht sich allein auf die Reise, um vier große Titanen zu bändigen und Ganon schließlich zu stellen.

Das epische Zelda-Abenteuer wirft euch in einen Open-World-Spielplatz, in dem ihr das Spiel ganz nach eurer Art spielen könnt. Es ist euch überlassen, ob und in welcher Reihenfolge ihr die Titanen aufsucht. Die zahlreichen Rätsel – ob nun auf der Oberwelt oder in den über hundert Schreinen – lassen sich oft auf mehrere Arten lösen. Zudem gibt es zahlreiche Geheimnisse und Nebenaufgaben zu entdecken.

Entwickler: Nintendo

Release: 03. März 2017

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Während „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ die Zelda-Reihe mit dem Open-World-Konzept eine neue Richtung einschlagen lässt, wahrt The Legend of Zelda: Link’s Awakening die Wurzeln der Reihe.

Das Remake des gleichnamigen Game Boy-Klassikers lässt die verwunschene Insel Cocolint in neuem Glanz erstrahlen und schickt Link auf ein Abenteuer, um den Windfisch zu erwecken.

Wir schlagen uns also durch zahlreiche Dungeons, lösen Rätsel und besiegen Monster – wie in alten Zeiten. Zahlreiche „Quality of Life“-Verbesserungen und sehr viel Charme sorgen jedoch dafür, dass das Abenteuer auch heute noch zu gefallen weiß.

Entwickler: Nintendo / Grezzo

Release: 20. September 2019

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey ist das große 3D-Mario-Abenteuer für die Nintendo Switch. Es ist ein vergleichbarer Nachfolger zu den beliebten Klassikern „Super Mario 64“ und „Super Mario Galaxy“, die die Kindheit vieler Fans versüßt haben.

Wie ist die Story von Super Mario Odyssey? In „Super Mario Odyssey“ wird Prinzessin Peach wieder einmal von Bowser entführt. Zusammen mit seinem neuen geisterhaften Kumpanen Cappy durchstreift Mario verschiedene Gebiete wie eine belebte Stadt, eine Wüstenwelt oder ein Futterparadies. Überall gibt es durch kleinere oder größere Aufgaben Monde zu finden, die Marios Luftschiff antreiben und ihn Bowser immer näherbringen.

Dank Cappys Fähigkeit kann Mario in die Haut verschiedener Gegner schlüpfen und sich so ihre Fähigkeiten aneignen. Das sorgt für kurzweilige Vielfalt in den Welten. Generell begeistern die Gestaltung der bunten Welten und der tolle Soundtrack. Super „Mario Odyssey“ sollte in keiner guten Nintendo Switch-Sammlung fehlen.

Entwickler: Nintendo

Release: 27. Oktober 2017

Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 ist ein interaktiver Level-Baukasten für 2D-Mario-Spiele. Ihr könnt ganz nach Belieben eigene Level mit vorgegebenen Werkzeugen kreieren. Sogar Stile zahlreicher vergangener Mario-Klassiker stehen euch zur Verfügung. Der Kreativität sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

Eure Kreationen lassen sich hochladen, um sie für die Welt zugänglich zu machen. Genauso lassen sich die Level anderer Spieler spielen.

Was macht Super Mario Maker 2 so besonders? Was den Umfang betrifft, ist „Super Mario Maker 2“ demnach das größte 2D-Mario-Spiel überhaupt. Jeden Tag kommen neue Level aus der Community dazu. Im Abenteuer-Modus lassen sich zudem Ideen für eigene Level sammeln und ihr könnt, wenn ihr wollt, Herausforderungen gemeinsam mit euren Freunden bestreiten.

Entwickler: Nintendo

Release: 28. Juni 2019

Pokémon Schwert und Schild

Pokémon Schwert und Schild sind in aller Munde. Viele Fans zeigen sich begeistert von den neuen Editionen, andere wiederum bemängeln das Fehlen von vielen älteren Pokémon.

Nichtsdestotrotz erwarten uns mit „Schwert und Schild“ zwei Spiele, die uns ein kurzweiliges Pokémon-Abenteuer in einer komplett neuen Region bieten. Der Sammelspaß kommt dank vieler neu erdachter Taschenmonster nicht zu kurz. Am besten ist es dabei, wenn zwei Freunde eines der beiden Spiele besitzen und die Wesen dann miteinander tauschen, die es im jeweils anderen Spiel nicht gibt.

Was ist die Hauptaufgabe in Pokémon Schwert und Schild? Im Rahmen eines Turniers streift ihr durch die Galar-Region und erkämpft euch Orden, um schließlich den Champ herausfordern zu können. Die Arenakämpfe finden in riesigen Stadien statt. Dort ist es möglich eine Dynamax-Form eures Pokémon zu aktivieren und es damit auf enorme Größe wachsen zu lassen.

Weitere komplett neue Features sind die Naturzone, in der man frei herumlaufen kann und die Raids, die sich dort finden lassen. Dabei tut ihr euch mit anderen Trainern zusammen, um gegen ein riesiges Dynamax-Pokémon zu kämpfen.

Entwickler: GAME FREAK

Release: 15. November 2019

Xenoblade Chronicles 2

Mit Xenoblade Chronicles 2 erwartet euch ein riesiges Rollenspiel für die Hybridkonsole. In der Rolle des wackeren jungen Helden Rex durchstreift ihr die weite Welt von Alrest, die aus mehreren Titanen besteht und im Wolkenmeer liegt.

Auf der Suche nach dem Paradies Elysium schließen sich ihm zahlreiche Gefährten an, die im Kampf eine große Hilfe sind. Zudem kann Rex so genannte Klingen beschwören, also in Kernkristallen eingeschlossene Wesen. So könnt ihr das nach eurem Geschmack beste Team zusammenstellen.

Welche sind die wichtigsten Features in Xenoblade Chronicles 2? „Xenoblade Chronicles 2“ bietet eine Open-World mit diversen Geheimnissen und Quests. Wer damit bereits zahlreiche Spielstunden verbracht hat, kann im Prequel „Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country“ noch mehr zum Hintergrund der Charaktere erfahren.

Entwickler: Monolith Soft

Release: 01. Dezember 2017

Splatoon 2

Splatoon 2 macht auf glorreiche Weise vor, dass ein Shooter nicht gewalttätig sein muss, um beliebt zu sein. Ihr schießt nämlich mit Farbe, um möglichst viel von der Kampffeld-Fläche damit zu bedecken und die Gegner abzuballern. Klingt ein bisschen wie Paint Ball und macht auch mindestens genau so viel Spaß.

Was macht Splatoon 2 so besonders? Zahlreiche Modi, Maps und Farbwaffen sorgen für kurzweilige Gefechte. Die verschiedenen Pistolen, Roller und Pinsel ermöglichen es euch, eure ganz eigene Spielweise zu entwickeln.

Mit der Octo Expansion ist separat außerdem ein Singleplayer-Modus erschienen, der euch in einem eigenen Abenteuer auf die Probe stellt.

Entwickler: Nintendo

Release: 21. Juli 2017

Super Smash Bros. Ultimate

Auf der Nintendo Switch findet sich mit Super Smash Bros. Ultimate der zweifellos beste Ableger der „Super Smash Bros.“-Reihe, in dem alle bisherigen Kämpfer und noch viele weitere vertreten sind.

Es ist die einzige Spielereihe in der Pikachu, Yoshi, Link und Mario zeitgleich gegeneinander kämpfen können. Zudem geben sich Gast-Charaktere wie Cloud Strife aus Final Fantasy 7 die Ehre. Verschiedene Stages und Items zu allen möglichen Nintendo-Franchises machen die Matches dabei noch abwechslungsreicher. Es ist der ideal Klopperspaß für die Couch.

Tipp: Am besten spielt ihr Super Smash Bros. Ultimate mit dem Pro Controller (hier kaufen)*.

Entwickler: Bandai Namco und Sora Ltd.

Release: 07. Dezember 2018

Luigi’s Mansion 3

Luigi würde sich wohl lieber zitternd unter seiner Bettdecke verstecken, als nochmal ein Haus voller Geister betreten zu müssen. Und so kommt es für ihn besonders schlimm, als sich ein Traumurlaub plötzlich als Schikane von König Buu Huu entpuppt. Der Geisterfürst entführt Luigis Freunde und so liegt es an ihm, dem Spuk in dem Hotel Einhalt zu gebieten.

Ist Luigi’s Mansion 3 ein Horrorspiel? Keine Sorge, wirklich gruselig ist Luigi’s Mansion 3 nicht. Es versprüht dafür unheimlich viel an Charme und Witz. In der Rolle von Luigi streift ihr durch die verschiedenen Etagen des Hotels, wobei alle Stockwerke einem anderen Thema zugeordnet sind. So entdeckt ihr zum Beispiel ein Filmstudio oder alte Gemäuer, die an eine Ritterburg erinnern.

Die Geheimwaffe: Zahlreiche Rätsel und Geister wollen euch das Weiterkommen erschweren, aber dafür habt ihr ja den Schreckweg – einen umgebauten Staubsauger – zur Hand. Damit lassen sich die Gespenster aufsaugen und zahlreiche Aufgaben lösen.

Entwickler: Next Level Games

Release: 31. Oktober 2019

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe ist das wohl nervenaufreibendste Spiel in dieser Liste, das sich für gemeinsame Familien- oder Freundesabende eignet. Bei der charmanten Grafik und leicht erlernbaren Steuerung kann jeder sofort ein paar Runden mitdrehen. Es wird geflucht, es wird gelacht. Das ist Mario Kart!

Warum heißt es Mario Kart 8 Deluxe? Eigentlich handelt es sich bei Mario Kart 8 um einen Port von der Wii U, bei der Nintendo Switch-Version sind aber sogar alle Strecken kostenlos inbegriffen, die bei der Wii U noch zusätzlich bezahlt werden mussten.

Der Einsatz zahlreicher Items wie Schildkrötenpanzer und Bananen machen in diesem Nintendo-Kracher jedes Rennen zu einem spaßigen Nervenkitzel. Wer nicht nur um die Wette auf die Ziellinie zurasen möchte, kann sich auch in diversen anderen Multiplayer-Modi wie der Münzjagd oder dem Bomb-Omb-Kampf die Zeit vertreiben.

Entwickler: Nintendo

Release: 27. April 2017

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

The Witcher 3 gilt als Paradebeispiel für eine gelungene Blockbuster-Portierung und zeigt eindrucksvoll, dass große AAA-Rollenspiele auf der Nintendo Switch ebenso laufen können. Erstmals können wir das Abenteuer von Geralt von Riva sowohl am TV als auch unterwegs genießen. Deshalb zählt The Witcher 3 zu den besten Spielen für die Nintendo Switch.

Ist The Witcher 3 so schön wie auf der PS4 oder dem PC? Einige grafische Abstriche müssen dabei natürlich gemacht werden. Das sollte euch aber nicht davon abhalten, auch auf Nintendos Hybridkonsole über 100 Stunden lang die düstere Fantasy-Welt zu durchstreifen und ein Abenteuer zu erleben, das bislang über 250 „Game of the Year“-Auszeichnungen abgeräumt hat.

Auf der Nintendo Switch ist „The Witcher 3“ in der Complete Edition erschienen, die alle erschienen Zusatzinhalte vereint. Dazu gehören beispielsweise die beiden umfangreichen Story-Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine.

Entwickler: CD Projekt Red

Release: 15.10.2010

Astral Chain

Der Action-Titel Astral Chain stammt aus dem Hause PlatinumGames, die unter anderem gerade an Bayonetta 3 basteln.

Was ist die Story von Astral Chain? In einer Zukunftsmetropole startet die Invasion von Chimären. Um das Chaos unter Kontrolle zu bringen und die Bevölkerung vor den Monstern zu schützen, wurde eine Spezialeinheit der Polizei namens Neuron ins Leben gerufen. Ihr spielt einen Neuling in dieser Spezialeinheit, seid aber nicht allein unterwegs.

Tatkräftige Unterstützung erhaltet ihr von einer Legion, eine humanoide Waffe, mit der ihr gemeinsam in den Kampf zieht. Im Spielverlauf könnt ihr weitere Chimären als Legions gewinnen und euer Team immer weiter vergrößern. Jede Legion verfügt über eigene Fähigkeiten.

Im wirklich cool inszenierten Game reihen sich spektakuläre Kämpfe und detektivische Untersuchungen aneinander. Jeder Action-Fan sollte ein Auge drauf werfen.

Entwickler: PlatinumGames

Release: 30. August 2019

