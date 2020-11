Nintendo Game & Watch Super Mario Bros. ab sofort kaufen

Die neue Game & Watch: Super Mario Bros. Konsole von Nintendo steht ab sofort zum Kauf für euch zur Verfügung und liefert euch mit einer Mischung aus Handheld-Konsole und Digitaluhr eine gute Portion Nostalgie gemischt mit Alltagstauglichkeit.

Auf einem modernen LCD-Bildschirm trumpft die Special-Konsole mit diesen Features auf:

Super Mario Bros.

The Lost Levels

Ball im speziellen Mario-Look

Digitaluhr mit 35 verschiedenen Mario-Animationen

Solospieler und 2-Player-Modus

8 Stunden Akkudauer

Game & Watch Super Mario Bros. jetzt kaufen

Die neu aufgelegte Game & Watch basiert auf Nintendos erster Handheld-Konsole aus dem Jahre 1980. Das aktualisierte Modell verfügt dabei über die Originalspiele der Super Mario Bros.-Reihe und eine Digitaluhr, die mit über 30 verschiedenen Animationen glänzt.

Wie viel kostet Game & Watch Super Mario Bros.? Durch die gesenkte Mehrwertsteuer schwanken die Preise noch leicht von Händler zu Händler, grundsätzlich liegt der Preis jedoch bei 59,99 Euro.

So sieht die Neuauflage mit Digitaluhr aus. © Nintendo

Hinweis: Die Konsole wird voraussichtlich nur bis einschließlich 31. März 2021 an die einzelnen Händler ausgeliefert werden und auch nur so lange zum Kauf erhältlich sein. Es gilt also: Nur so lange der Vorrat reicht. Alle weiteren Infos zu der neu aufgelegten Nintendo-Hardware findet ihr in diesem Beitrag.