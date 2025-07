Nintendo Switch 2 entzieht sich Funktionen – Was Nutzer vermissen!

Die Nintendo Switch 2, die am 5. Juni 2025 erschien, wurde von vielen als eine Verfeinerung der ursprünglichen Switch gesehen, aber einige Nutzer fühlen sich von fehlenden Funktionen enttäuscht, die bei den Konkurrenten PS5 und Xbox Series X längst Standard sind. Nintendo hat sich stets durch Innovationen wie Bewegungssteuerung und Konsolen/Handheld-Hybride ausgezeichnet. Doch einige empfinden das Unternehmen als rückständig, insbesondere wenn es um Funktionen geht, die für moderne Gamer wichtig sind.

Was fehlt der Nintendo Switch 2 im Vergleich zu PS5 und Xbox Series X?

Welche Funktionen vermissen Switch 2-Nutzer? Ein häufig genannter Kritikpunkt an der Nintendo Switch 2 ist das Fehlen eines „Warenkorb“-Features im eShop. Während du auf der PS5 und Xbox Series X Spiele in einen digitalen Einkaufswagen legen und dann gesammelt kaufen kannst, fehlt dieses Feature bei der Switch 2 komplett. Nutzer müssen jedes Spiel einzeln kaufen, was besonders bei großen Verkaufsaktionen umständlich ist.

Ein Reddit-Nutzer bemerkte, dass es frustrierend sei, dass Nintendo diese Funktion nicht hinzugefügt habe, obwohl sie bereits auf der PS3 existierte. Die Fähigkeit, deine Wunschliste nach reduzierten Spielen zu filtern, sei zwar willkommen, aber die fehlende Warenkorbfunktion mache den Kaufprozess unnötig kompliziert.

Warum verzichtet Nintendo auf diese Funktionen?

Gibt es Gründe für Nintendos Entscheidungen? Einige spekulieren, dass das Fehlen eines Warenkorbs absichtlich sei, um Impulskäufe zu fördern. Wenn du keine Möglichkeit hast, alle Spiele im Warenkorb zu sammeln und den Gesamtpreis zu sehen, bist du eher geneigt, sofort zuzugreifen. Andere vermuten, dass es Performance-Probleme mit der vorherigen Switch gab, die eine solche Funktion verhinderten.

Obwohl die eShop-Geschwindigkeit auf der Switch 2 verbessert wurde, bleibt der Kaufprozess kompliziert. Einige Nutzer hoffen, dass Nintendo diese Funktionalität in Zukunft nachrüsten wird, doch es scheint nicht die höchste Priorität zu haben.

Die Zukunft der Nintendo Switch 2

Wohin könnte sich die Switch 2 entwickeln? Die Nintendo Switch 2 hat sich als erfolgreich erwiesen, mit über 3,5 Millionen verkauften Einheiten in den ersten vier Tagen. Trotz der Kritikpunkte bietet sie zahlreiche Verbesserungen gegenüber ihrem Vorgänger, wie eine höhere Auflösung und verbesserte soziale Funktionen. Ob Nintendo auf das Feedback der Nutzer hören und die gewünschten Funktionen nachliefern wird, bleibt abzuwarten.

Was denkst du über die fehlenden Funktionen der Nintendo Switch 2? Wären sie für dich ein Kaufkriterium oder eher zweitrangig? Teile deine Meinung in den Kommentaren!