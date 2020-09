Die Super Mario-Direct: Alle Ankündigungen aus der Nintendo Direct im Überblick

Gestern überraschte uns Nintendo mit einer neuen Nintendo Direct, die sich ganz um das 35. Jubiläum von Mario drehte. Wir geben euch einen Überblick über alle Nintendo Switch-Games aus der „Super Mario“-Direct mit allen Trailern und, falls vorhanden, allen Pre-Order-Möglichkeiten.

Nintendo Direct mit vielen Geburstags-Ankündigungen

Solltet ihr die neuste Ausgabe verpasst habe, kein Problem! Im Folgenden findet ihr die Zusammenfassung mit allen wichtigen Informationen. Stimmt euch schon mal auf volle Retro-Garantie ein, denn es kommen so einige nostalgische Neuauflagen und Kollektionen auf uns zu.

Unterhalb findet ihr außerdem einen Überblick über kommende Nintendo-Events und Merch, alles passend zum großen 35. Geburtstag des kleinen schnauzbärtigen Klempners.

Super Mario 3D All-Stars

Release: 18. September 2020

Drei der besten Mario-Spiele in einer Collection vereint. Bereits in zwei Wochen erscheinen „Super Mario 64“, „Super Mario Sunshine“ und „Galaxy“ in der so genannten „Super Mario 3D All-Stars“-Edition für Nintendo Switch.

Ein grafisches Überholmanöver haben sich die Titel allerdings nicht geleistet, lediglich die Auflösung wurde auf HD verbessert und „Sunshine“ sowie „Galaxy“ sind jetzt im 16:9 Format spielbar. Wer das Spiel in physischer Form haben will, muss schnell sein. Eine Soundtrack-Auswahl wird ebenfalls integriert sein. Die Boxed-Version ist limitiert und wird nur bis Ende März 2021 verkauft. Ihr solltet also lieber schnell sein!

Mario Kart Live: Home Circuit

Release: 16. Oktober 2020

Ein neues Mario Kart-Erlebnis für Zuhause. Ihr spielt das Spin-off dabei auf der Nintendo Switch und lasst gleichzeitig Spielzeug-Karts durch die Wohnung sausen. Kameras an den Vehikeln sorgen für das Bild auf der Konsole, auf dem sich ein richtiges „Mario Kart“ zocken lässt – samt virtueller Items.

Die Karts reagieren auf Ereignisse im Spiel und können dadurch beschleunigen oder kurz zum Stillstand gebracht werden. Wie die Strecke aussehen soll, bestimmt ihr dabei selbst. Mit im Paket sind Streckenmarkierungen in Form von kleinen Toren enthalten. Natürlich können auch mehrere Freunde zusammen um die Wette rasen. Zum Start wird es zwei Modelle zum Verkauf geben: Mario und Luigi.

Game & Watch: Super Mario Bros.

Release: 13. November 2020

Eine klassische 1980er-Handheld-Konsole neu zum Leben erwacht: Das kleine Gerät ist mit den „Mario Bros.“-Spielen, dem Nachfolger „The Lost Levels“ , einem Jonglier-Game ausgestattet und kann als Uhr verwendet werden.

Super Mario 3D Worlds + Bowser’s Fury

Release: 12. Februar 2021

Die überarbeitete Version von Super Mario 3D World für Wii U kommt auf der Nintendo Switch mit einigen Extras daher. Zum einen kann das Multiplayer-Erlebnis nun auch online genossen werden. Zu den neuen Inhalten gehört außerdem der Zusatz „Bowser’s Fury“, zu dem allerdings noch nichts bekannt ist. Sobald es neue Infos gibt, erfahrt ihr sie natürlich hier bei uns.

Super Mario Bros. 35

Release: 01. Oktober 2020

Eine Art Battle-Royale für „Super Mario Bros.“. 35 Kontrahenten treten im Online-Wettkampf gegeneinander an. Um im Rennen zu bleiben, könnt ihr Items einsetzen. Das Spiel wird in digitaler Form exklusiv für Mitglieder von Nintendo Switch Online erhältlich sein und kann bis zum 31. März 2021 gespielt werden.

Super Mario All-Stars

Release: Bereits erschienen

Diese Sammlung von Super NES-Klassikern enthält überarbeitete Versionen der ersten drei „Super Mario Bros.“-Games sowie „The Lost Levels“ mit verbesserter 16-Bit-Grafik. Ab sofort auf Nintendo Switch Online verfügbar!

Weitere Ankündigungen aus der Nintendo Direct

Super Mario 3D World: Neue Amiibos zu Katzen-Mario und Katzen-Peach angekündigt. Sie erscheinen am 12. Februar 2021 .

Neue Amiibos zu Katzen-Mario und Katzen-Peach angekündigt. Sie erscheinen am . Mario Kart Tour: Spezielles Event mit einigen Stars aus dem allerersten „Mario Kart“.

Spezielles Event mit einigen Stars aus dem allerersten „Mario Kart“. Super Mario Maker 2: Ninji-Speedrun im Jubiläumsdesign im November 2020 .

Ninji-Speedrun im Jubiläumsdesign im . Super Smash Bros. Ultimate: Im November und Dezember 2020 gibt es ein Online-Turnier zum Mario-Geburtstag.

Im und gibt es ein Online-Turnier zum Mario-Geburtstag. Splatoon 2 : Im Januar 2021 gibt es ein Jubiläums-Splatfest mit dem Thema Superpilz vs. Superstern. Im My Nintendo Store können besondere Splatfest-T-Shirts oder Schlüsselanhänger gekauft werden.

: Im gibt es ein Jubiläums-Splatfest mit dem Thema Superpilz vs. Superstern. Im My Nintendo Store können besondere Splatfest-T-Shirts oder Schlüsselanhänger gekauft werden. Animal Crossing: New Horizons: Ab März 2021 wird es Möbel im Mario-Design geben.

Ab wird es geben. Weitere Produkte von LEGO, Monopoly und Kinder Joy im Franchise-Design sind außerdem ab sofort im Handel erhältlich.