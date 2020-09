Game & Watch: Super Mario Bros. – Neue Handheld-Konsole lehnt sich an Klassiker an

Wahrscheinlich werden sich nicht mehr alle von euch an den Game & Watch von Nintendo erinnern. Aber das macht auch nichts, immerhin ist das Gerät der erste Handheld von Nintendo und bereits im Jahre 1980 erschienen. Man könnte also sagen, dass es eine Art Prototyp für den Game Boy war, der später weltweite Bekanntheit erlangte und alles Dagewesene in den Schatten stellen sollte.

Neuer Handheld, der Game & Watch: Super Mario Bros.

Nintendo produziert passend zum 35. Jubiläum von Super Mario Bros. einen neuen Game & Watch, der an das Original erinnert.

Der Klassiker im neuen Look alle wichtigen Knöpfe und kommt mit einer vorinstallierten Version von „Super Mario Bros.“ daher. Demnach könnt ihr das NES-Spiel auf ganz neue Art und Weise mit Retrocharme erleben. Es gibt neben einem Solo-Modus sogar einen 2-Player-Modus. Nintendo gibt an, dass ihr rund 8 Stunden mit dem Handheld zocken könnt, bevor der Akku den Geist aufgibt.

© Nintendo

Bonuslevel: Neben „Super Mario Bros.“ sind zudem „Super Mario Bros.: The Lost Levels“ enthalten und es gibt das klassische Spiel „Game & Watch: Ball“ obendrauf.

Wann erscheint die Handheld-Konsole? Allzu lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis die Retro-Konsole auf den Markt kommt. Sie wird am 13. November 2020 ausgeliefert. Eine Vorbestellung ist noch nicht möglich. Wenn es so weit ist, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.