Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Großes DLC-Paket bringt noch mehr Inhalte ins Zelda-Game

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung sorgt schon seit Herbst 2020 für epische Schlachten auf der Nintendo Switch. Nun wurden weitere Inhalte für das Action-Spiel angekündigt, die in Form eines mehrteiligen DLCs kommen werden.

Was bringt der Erweiterungspass für Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung?

Nintendo kündigte in der neuesten Direct-Ausgabe einen Erweiterungspass für „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ an. Der kostenpflichtige Zusatzinhalt erscheint in Form von drei DLCs. Hier gibt’s alle Infos dazu:



Kaufbonus (Ab 28. Mai erhältlich):

Neue Waffe für Link

Neues Outfit für Link

Welle 1 (ab Juni 2021 erhältlich):

Zusätzliche Charaktere

Neue Waffenarten

Neue Herausforderungen im Königlichen Institut

Neue, stärkere Gegner

Welle 2 (ab November 2021 erhältlich):

Neue Charakter-Episoden

Neue Schlachtfelder

Zusätzliche Charaktere

Neue Kampffertigkeiten für verschiedene Charaktere

Wie viel kostet das Ganze? Der Erweiterungspass wird 19,99 Euro kosten und soll schon kurz nach der Direct erhältlich sein. Ihr benötigt die Vollversion des Spiels, um die Zusatzinhalte nutzen zu können.

Den Trailer zum kommenden Erweiterungspass gibt’s hier: