E3 2021: Termin der großen Nintendo Direct steht fest!

Nintendo hat soeben den Termin der Nintendo Direct-Präsentation zur E3 2021 bekannt gegeben. Am letzten Tag der großen Gaming-Messe werden wir die neuesten Infos zu Nintendo bekommen.

Große Nintendo Direct zur E3 2021: Das ist der Termin

Wann ist die Nintendo Direct? Am 15. Juni 2021 um 18 Uhr MESZ.

Wie lange dauert die Show? Etwa 40 Minuten.

Was wird gezeigt? Nintendo gibt an, dass wir in der E3-Direct Infos und Enthüllungen zu den neuesten Nintendo Switch-Games zu sehen bekommen. Viele der vorgestellten Titel erscheinen noch 2021, aber es wird auch schon ein kleiner Blick aufs nächste Jahr erfolgen.

Kommt danach noch etwas? Ja, im Anschluss an die Nintendo Direct folgt das Treehouse: Live. Diese Show geht rund 3 Stunden und präsentiert zahlreiches Gameplay zu den vorgestellten Games.

Bleibt nach der #NintendoDirect-Präsentation weiter dran, um bei Nintendo Treehouse: Live in knapp 3 Stunden auch Gameplay von einigen #NintendoSwitch-Spielen sehen zu können. — Nintendo DE (@NintendoDE) June 2, 2021