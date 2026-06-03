Leak zur Nintendo Direct nächste Woche – Terminfenster am 9. oder 10. Juni 2026

Der Juni bleibt auch 2026 ein Fixpunkt für große Videospiel-Ankündigungen, selbst ohne die frühere E3-Bühne. Jetzt sorgt ein neuer Leak für Gesprächsstoff: Eine frische Nintendo Direct soll bereits nächste Woche stattfinden und nicht nur kommende Switch-Spiele, sondern auch Titel für Nintendo Switch 2 in den Fokus rücken.

Die Info kommt aus dem Umfeld des Gaming-Podcasts Last of the Nintendogs. Dort hat Giant Bomb-Insider Jeff Grubb einen konkreten Zeitraum genannt und die Erwartungen an das Format klar eingeordnet. Für Fans ist das vor allem deshalb spannend, weil es sich demnach nicht um eine reine Dritthersteller-Show handeln soll.

Terminfenster und Uhrzeitfrage

Wann soll die nächste Nintendo Direct stattfinden? Laut Jeff Grubb ist die Präsentation für Dienstag, den 9. Juni 2026, oder alternativ Mittwoch, den 10. Juni 2026, geplant. Der Unterschied soll sich je nach Zeitzone ergeben, was darauf hindeutet, dass Nintendo den Stream wie üblich global ausrollt und es je nach Region schon nach Mitternacht kippen könnte.

Grubb hatte zuvor bereits von einer Nintendo Direct Mitte Juni gesprochen und das Zeitfenster nun weiter eingegrenzt. Einen offiziellen Hinweis von Nintendo gibt es zum Zeitpunkt dieser Meldung nicht, entsprechend bleibt es vorerst bei der Insider-Ansage.

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Für Deutschland wäre bei einer späten US-Ausstrahlung denkbar, dass sich ein Termin über Nacht verschiebt. Wer sich den Stream nicht live geben will, dürfte wie gewohnt kurz danach mit einer vollständigen Aufzeichnung und einzelnen Trailer-Clips rechnen.

General Direct statt Partner Showcase

Welche Art von Nintendo Direct ist laut Leak geplant? Jeff Grubb erwartet eine sogenannte General Direct. Das ist für viele besonders wichtig, weil dieses Format traditionell nicht nur Drittanbieter-Titel zeigt, sondern vor allem auch Spiele aus Nintendos internen Teams prominent platziert.

Im Gegensatz dazu stehen Partner Showcases, die sich in der Regel stärker auf externe Publisher konzentrieren. Sollte es wirklich eine General Direct werden, könnten also größere First-Party-Projekte im Mittelpunkt stehen, während Third-Party-Spiele ergänzend auftauchen.

Zum Inhalt wurden keine konkreten Titel genannt. Klar ist nur die grobe Marschrichtung: Es soll Einblicke in mehrere Spiele geben, die für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 auf dem Weg sind. Auch Zelda wird im Umfeld der Meldung visuell aufgegriffen, unter anderem mit einem Motiv aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, was natürlich sofort Spekulationen rund um das Franchise anheizt.

Warum die Ankündigung gerade jetzt für Spannung sorgt

Warum ist eine Nintendo Direct im Juni 2026 so relevant? Der Juni ist weiterhin der Monat, in dem viele Publisher ihre Roadmaps für den Rest des Jahres und oft sogar bis ins nächste Jahr abstecken. Rund um Summer Game Fest positionieren sich Nintendo, PlayStation und Xbox traditionell mit eigenen Formaten, um die Aufmerksamkeit der Community zu bündeln.

Für Nintendo ist der Zeitpunkt zusätzlich brisant, weil sich die Switch-Generation und die Nintendo Switch 2 parallel im Gespräch befinden. Eine Direct, die beide Plattformen adressiert, wäre eine gute Gelegenheit, offene Fragen zu Release-Plänen, Line-ups und möglichen Übergangsstrategien zu klären, ohne gleich eine komplette eigene Hardware-Show daraus zu machen.

Wie seht ihr das: Rechnet ihr nächste Woche mit einer großen General Direct und welches Spiel muss Nintendo eurer Meinung nach unbedingt zeigen? Schreibt es gerne in die Kommentare.