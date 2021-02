The Legend of Zelda: Skyward Sword HD offiziell für Nintendo Switch angekündigt!

Nintendo ließ in der neuesten Direct-Ausgabe eine Bombe für alle Zelda-Fans platzen. Der beliebte Wii-Titel The Legend of Zelda: Skyward Sword kommt als überarbeitete Auflage für Nintendo Switch.

Zelda: Skyward Sword erscheint für Nintendo Switch

Das Remaster für die Nintendo Switch trägt den Titel „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“. Zeitlich gesehen behandelt dieses Spiel den Anfang der Zelda-Timeline.

Darum geht’s im Spiel: Ihr spielt Link in einer Zeit, in der Hyrule noch gar nicht gegründet wurde. Der mutige Recke lebt hoch oben im Himmel in einem Dorf namens Wolkenhort. Als böse Mächte Unheil über die Welt bringen und Zelda obendrein vom Fiesling Ghirahim entführt wird, muss Link auf die Erdoberfläche gelangen und die Bedrohungen aufhalten.

Gute Nachricht für alle, die keine Bewegungssteuerung mögen

Auf der Wii ließ sich „Skyward Sword“ ausschließlich mit der Bewegungssteuerung spielen. Diese ist dank Joy-Cons auch in der Nintendo Switch-Version nutzbar und sollen nun viel intuitiver und flüssiger umgesetzt werden.

Dazu hat Nintendo noch eine Knopfsteuerung implementiert: Dadurch könnt ihr Links Schwert zum Beispiel mit dem rechten Stick in verschiedene Richtungen schwingen. So könnt ihr zum Beispiel ganz bequem im Handheld-Modus zocken.

Im Sommer ist es so weit: „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“ erscheint am 16. Juli 2021 für die Nintendo Switch. Den Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Spezielle Skyward Sword-Joy-Cons für Zelda-Fans

Als besonderes Bonbon erscheinen am gleichen Tag spezielle Joy-Cons im Skyward Sword-Stil. Diese werden separat erhältlich sein. Einen ersten Blick erhascht ihr hier. Sie lehnen sich an das Master-Schwert und das Hylia-Schild an und sehen verdammt cool aus!

