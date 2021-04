Skyward Sword HD: Neue Joy-Cons vorbestellen, jetzt möglich! Preorder-Guide

Nintendo produziert wegen der HD-Portierung von The Legend of Zelda: Skyward Sword gleich neue Hardware mit. Neben dem Spiel, das am 16. Juli 2021 für die Nintendo Switch veröffentlicht wird, gibt es brandneue Joy-Cons. Und was für welche!

Die neuen Joy-Cons, die ihr hier sehen könnt, haben es in sich und sind wohl eine ganz besondere Edition für alle Zelda-Fans. Es handelt sich nämlich um Joy-Cons, die sich an das Hylia-Schild und das Master-Schwert anlehnen:

Die neuen Joy-Cons im Zelda-Look überzeugen! © Nintendo

Skyward Sword HD und Joy-Cons jetzt vorbestellen!

Das eigentliche Spiel „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“ konnte bereits kurz nach der Ankündigung vorbestellt werden. Nun folgt die neue Hardware, die zeitgleich am 16. Juni 2021 erscheint.

Bei den folgenden Onlinehändlern könnt ihr die Joy-Cons in blauer und grauer Farbe und dem einzigartigen Zelda-Design nun vorbestellen:

Wie viel kosten die Zelda-Joy-Cons? Der Preis der Joy-Cons beläuft sich auf 79,99 Euro.

Wie steht es um die Verfügbarkeit? Da die Zelda-Fanbase recht groß ist und diese Joy-Cons wirklich ein überaus ansprechendes Design vorweisen, wird es sicherlich nicht sehr gut um die Verfügbarkeit nach dem Release stehen.

Voraussichtlich sind sie schnell vergriffen. Um sicher zu gehen, dass ihr wirklich ein Exemplar zu erhaltet, solltet ihr deshalb umgehend zugreifen.