Nintendo Switch 2 bricht Verkaufsrekorde – Was macht sie so erfolgreich?

Die Nintendo Switch 2 hat im Jahr 2025 mit beeindruckenden Verkaufszahlen in den USA für Aufsehen gesorgt. Innerhalb von nur sieben Monaten konnte sie 4,4 Millionen Einheiten verkaufen und sich damit als schnellstverkaufte Konsole in der US-Geschichte etablieren. Selbst die PlayStation 4 und der Vorgänger Switch konnten in derselben Zeitspanne nicht mithalten.

Diese Zahlen stammen vom Marktforschungsunternehmen Circana, das auch darauf hinwies, dass die Switch 2 im Dezember 2025 sowohl nach Stückzahlen als auch nach Umsatz die bestverkaufte Konsole war. Insgesamt trug sie damit zu einem Anstieg der Hardware-Ausgaben in den USA bei, die im Vergleich zum Vorjahr um 9 % zulegten.

Was macht die Switch 2 so erfolgreich?

Welche Faktoren beeinflussten den starken Verkaufsstart? Entscheidend für den Erfolg der Switch 2 dürften mehrere Faktoren gewesen sein: Die Kombination aus stationärem und mobilem Spielen, ein starkes Line-up an Launch-Titeln und eine aggressive Marktstrategie von Nintendo. Besonders auffällig ist, dass die Konsole sogar die optimistischen Prognosen von Circana übertroffen hat, die mit 4,3 Millionen Einheiten rechneten.

Ein weiterer Grund für den Erfolg war der späte, aber starke Schub im Weihnachtsgeschäft. Analyst Mat Piscatella kommentierte:

Holiday came LATE this year. Consumers waited and waited but eventually showed up. PS5 discounting helped a ton.

Wie schlägt sich die Switch 2 im Vergleich zur Konkurrenz?

Wie steht die Switch 2 im direkten Vergleich mit PS5 und Xbox Series X? Im Jahr 2025 konnten andere Plattformen in den USA keine vergleichbaren Verkaufszahlen erreichen. Während die Switch 2 ein Wachstum von 9 % bei den Hardware-Ausgaben unterstützte, verzeichneten PlayStation und Xbox rückläufige Zahlen. Die Switch 2 verkaufte sich 35 % besser als die PS4 im selben Zeitraum und fast doppelt so gut wie die erste Switch.

Auch beim Zubehör war Nintendo erfolgreich. Der meistverkaufte Artikel war der Switch 2 Pro Controller, der mit einer Attach-Rate von 24 % mindestens eine Million verkaufter Einheiten verzeichnen konnte.

Die meistverkauften Spiele des Jahres

Welche Spiele dominierten 2025 in den USA? Im Bereich Software gab es ebenfalls einige Überraschungen. Obwohl Call of Duty: Black Ops 7 im Dezember 2025 das meistverkaufte Spiel war, konnte sich Battlefield 6 im Gesamtjahr den Spitzenplatz sichern. Hier die Top 5 der bestverkauften Premium-Spiele 2025 in den USA (physisch und digital, ohne Add-ons):

Zusätzlich dominierte Fortnite in Sachen Nutzerzahlen sowohl auf PlayStation als auch auf Xbox. Im Bereich der digitalen Geschenkkarten war Roblox der Spitzenreiter.

Die erfolgreichsten Nintendo-exklusiven Spiele

Welche Switch-2-Titel waren 2025 am erfolgreichsten? Da Nintendo keine digitalen Verkaufszahlen veröffentlicht, basiert das Ranking ausschließlich auf physischen Verkäufen. Die drei erfolgreichsten Nintendo-Titel im Jahr 2025 waren:

Mario Kart World schaffte es nicht in die Top 10, was vor allem daran liegt, dass es oft als digitale Beilage zur Konsole verkauft wurde.

Ausblick auf 2026

Was erwartet Nintendo und die Gaming-Industrie im neuen Jahr? Für 2026 stehen bereits neue Herausforderungen an. Analysten rechnen mit einem möglichen Preisanstieg der Switch 2, was sich auf die Nachfrage auswirken könnte. Dennoch bleibt Nintendo mit der Switch 2 auf Erfolgskurs, besonders in Japan, wo sie ein Wachstum des Gaming-Marktes um 40 % auslöste.

Ob Nintendo diesen Schwung beibehalten kann, hängt unter anderem vom Spiele-Lineup und möglichen Hardware-Upgrades ab. Die starke Marktstellung zum Jahresbeginn 2026 ist aber ein gutes Zeichen.

Was denkst du: Wird Nintendo mit der Switch 2 auch 2026 dominieren? Welche Spiele wünschst du dir für die Konsole? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!