Diablo V ist offiziell. Blizzard hat auf der BlizzCon 2026 den nächsten Hauptteil der Action-Rollenspielreihe angekündigt. Diesmal beginnt die Geschichte in einer Welt, in der Diablo bereits gewonnen hat: Sanctuary ist gefallen, die bisherigen Helden sind verschwunden und sichere Zufluchtsorte existieren nicht mehr.

Diablo V erscheint im Frühjahr 2029. Blizzard bestätigt dieses Releasefenster inzwischen auf der offiziellen Produktseite und im Newsroom.

Ein neuer Ausgangspunkt für die Diablo-Reihe

Spieler versuchen diesmal nicht, die Eroberung Sanctuarys noch abzuwenden. Sie müssen ihren Weg durch eine Welt finden, die bereits unter Diablos Herrschaft steht. Damit rückt Blizzard die Folgen der Niederlage in den Mittelpunkt und stellt eine zentrale Frage: Was muss man selbst werden, um unter diesen Bedingungen zu überleben?

Diese Prämisse bildet den erzählerischen Ausgangspunkt des neuen Hauptteils. Wie die Spieler darauf antworten können und welche Rolle ihnen innerhalb der Geschichte zukommt, lässt die erste Ankündigung noch offen. Blizzard stellt zunächst die veränderte Welt vor, ohne bereits den Verlauf des Abenteuers zu erläutern.

Keine sicheren Städte mehr

Nach den Angaben aus der Bühnenpräsentation gibt es in Sanctuary keine sicheren Städte und geschützten Rückzugsorte mehr. Wie sich diese Prämisse konkret auf Händler, Ausrüstung oder andere Spielsysteme auswirkt, hat Blizzard noch nicht erläutert.

„The Return“ ist der erste Teaser zu Diablo V

Blizzard hat den offiziellen Teaser „The Return“ auf der Produktseite und dem Diablo-YouTube-Kanal veröffentlicht. Das Spiel selbst heißt Diablo V. „The Return“ bezeichnet das Video und ist kein bestätigter Untertitel des neuen Hauptteils.

Die Cinematic führt in die düstere Ausgangslage ein. Konkrete Klassen, Kampfsysteme oder eine Gameplay-Perspektive sind durch die erste Vorstellung noch nicht bestätigt.

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Diablo V erscheint im Frühjahr 2029

Während der Präsentation ließ sich die Formulierung „Sanctuary falls in spring of 2029“ zunächst auch als Teil der Inszenierung verstehen. Inzwischen ist der Bezug eindeutig: Blizzard kündigt Diablo V offiziell für Frühjahr 2029 an. Einen konkreten Veröffentlichungstag nennt das Unternehmen noch nicht.

Plattformen und weitere Details stehen noch aus

Plattformen, Preis und weitere Gameplay-Details bleiben offen. Ebenso fehlen nähere Angaben zur Zusammensetzung des Entwicklerteams und zum konkreten Anschluss an die Ereignisse von Diablo IV. Angekündigt wurde ein neuer Hauptteil, keine Erweiterung des bisherigen Spiels.

Mehr zur Vision hinter der veränderten Welt will Blizzard im Panel „Diablo V: Forging the Next Era“ erläutern. Weitere bestätigte Informationen und die übrigen Ankündigungen der Opening Ceremony verfolgen wir in unserem BlizzCon-2026-Liveticker.

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