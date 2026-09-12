Xal’atath kommt am 28. September 2026 zu Heroes of the Storm. Blizzard hat die neue Heldin auf der BlizzCon 2026 angekündigt. Sie erweitert den Nexus als Assassinin, die Gegner mit anhaltendem Flächendruck unter Druck setzt. Es ist der erste vollständig neue Held seit beinahe sechs Jahren.

Die offizielle Produktseite beschreibt inzwischen auch ihr Spielprinzip: Über das Dark Heart kontrolliert Xal’atath das Schlachtfeld und baut Druck durch die Leere auf, der im Verlauf eines Kampfes immer gefährlicher wird. Besucher der BlizzCon können sie bereits vor Ort ausprobieren.

Xal’atath setzt auf anhaltenden Flächendruck

Blizzard ordnet Xal’atath als Assassinin mit anhaltendem Flächendruck ein. Ihr angekündigter Kampfstil dreht sich damit um die Kontrolle des Schlachtfelds und eine Bedrohung, die mit der Dauer einer Auseinandersetzung wächst. Das Dark Heart steht im Mittelpunkt dieser Beschreibung.

Aus World of Warcraft bringt die Vorbotin ihre Verbindung zur Leere und ihre eigenen Pläne mit. Welche einzelnen Fähigkeiten, Talente und Zahlenwerte ihren Spielstil im Detail bestimmen, geht aus der bisherigen Übersicht noch nicht hervor. Die grundlegende Rolle und Ausrichtung sind nun aber offiziell beschrieben.

Vorbestellungsbundle mit Skins und Phoenix-Mount

Blizzard bietet bereits das Harbinger of BlizzCon Xal’atath Bundle zur Vorbestellung an. Wer Xal’atath vor dem 28. September vorbestellt, erhält laut Produktseite zusätzlich die Heartseeker- und Twilight-Skins sowie das Sin’dorei-Phoenix-Reittier, sobald sie im Nexus erscheint.

Diese Extras gehören zum angekündigten Vorbestellungsangebot. Der Release der Heldin bleibt der 28. September; die Produktseite bewirbt die zusätzlichen Inhalte als zeitlich begrenztes Angebot.

Der offizielle Trailer bringt Leoric zurück in den Kampf

Der Enthüllungstrailer beginnt mit Leoric in einem Hausmeister-Skin. Während er das Schlachtfeld aufräumt, erinnert er sich an vergangene Siege. Dann erscheint Xal’atath vor ihm: Leoric nimmt wieder die Gestalt des Skelettkönigs an, und beide bereiten sich auf einen Kampf vor.

Den offiziellen Xal’atath-Reveal-Trailer hat Blizzard auf dem YouTube-Kanal von Heroes of the Storm veröffentlicht. Er verbindet den Humor des MOBAs mit der Vorstellung einer regulären neuen spielbaren Heldin.

Ein neues Lebenszeichen für Heroes of the Storm

Mit Xal’atath erhält das Blizzard-MOBA nach einer langen Pause wieder eine neue Figur. Eine langfristige Veröffentlichungspolitik mit regelmäßigen weiteren Helden oder neuen Schlachtfeldern ist damit noch nicht angekündigt. Der konkrete nächste Schritt steht jedoch fest: Am 28. September erweitert die Vorbotin den Heldenkader.

Weitere Ankündigungen der Opening Ceremony findet ihr in unserem BlizzCon-2026-Liveticker.

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