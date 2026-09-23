GPT‑6 Sol und Luna erschienen: Das können die neuen Modelle für ChatGPT Work und Codex

OpenAI erweitert seine GPT‑6-Familie. Auf das Anfang September vorgestellte Spitzenmodell GPT‑6 Astra folgen nun GPT‑6 Sol und GPT‑6 Luna. Beide wurden am 22. September veröffentlicht und sollen viele der Verbesserungen von Astra zu geringeren Kosten zugänglich machen.

Die Modelle erfüllen unterschiedliche Rollen: Sol ist für anspruchsvollere Aufgaben gedacht, etwa umfangreiche Programmierarbeiten oder Abläufe mit mehreren Arbeitsschritten. Luna ist die günstigere Variante für häufige Anfragen und Anwendungen, bei denen Geschwindigkeit und Kosten besonders wichtig sind. Astra bleibt nach Darstellung von OpenAI die leistungsfähigste Wahl innerhalb der Familie.

Was sich gegenüber GPT‑5.6 ändern soll

OpenAI nennt Verbesserungen beim Programmieren, beim Bedienen von Software und bei der Zuverlässigkeit von Antworten. In einem internen Test zu faktischen Fehlern machte Sol laut Unternehmen etwa halb so viele Fehler wie sein Vorgänger GPT‑5.6 Sol. OpenAI weist selbst darauf hin, dass dieser Test gezielt schwierige Fälle aus früheren Nutzeranfragen verwendet und keine allgemeine Fehlerquote für den Alltag liefert.

Beim Programmieren sollen beide Modelle auch längere Aufgaben in bestehenden Projekten bewältigen. Das betrifft beispielsweise Änderungen über mehrere Dateien hinweg, bei denen eine KI nicht nur Code schreiben, sondern den Zusammenhang verstehen und ihre Arbeit kontrollieren muss. Für Codex-Nutzer kann das relevant sein, wenn sie an Webseiten, Werkzeugen oder größeren Anwendungen arbeiten. Ob Sol oder Luna für ein konkretes Projekt besser geeignet ist, lässt sich aus den veröffentlichten Vergleichswerten allein nicht entscheiden.

OpenAI hat außerdem den Stil der Antworten überarbeitet. Sol und Luna sollen technische Zusammenhänge klarer erklären, weniger unnötige Details liefern und bei ausgeführten Arbeiten genauer benennen, was tatsächlich geprüft wurde.

Preise: Sol halbiert, Luna besonders günstig

In der API kostet GPT‑6 Sol 2 US-Dollar pro Million Eingabe-Tokens und 10 US-Dollar pro Million Ausgabe-Tokens. Für GPT‑6 Luna sind es 0,10 beziehungsweise 0,50 US-Dollar. Gegenüber den von OpenAI angeführten Aktionspreisen der jeweiligen GPT‑5.6-Vorgänger sinken die Preise für Sol bei Ein- und Ausgabe um die Hälfte; bei Luna halbiert sich der Eingabepreis, während der Ausgabepreis von 1,20 auf 0,50 US-Dollar fällt.

Diese Beträge sind API-Preise für Entwickler, keine zusätzlichen Einzelpreise für jede Anfrage in einem ChatGPT-Abonnement. Wie viel eine Anwendung insgesamt kostet, hängt unter anderem davon ab, wie viele Eingabe- und Ausgabe-Tokens sie verbraucht.

Wo sind die neuen Modelle verfügbar?

GPT‑6 Sol und Luna sind laut OpenAI in ChatGPT Work und Codex für Nutzer mit Plus, Pro, Business, Enterprise und Edu verfügbar. Beide Modelle können auch über die API genutzt werden. Nutzer der Tarife Free und Go können Luna in der Desktop-App ausprobieren.

Eine wichtige Einschränkung für alle, die nur das gewöhnliche ChatGPT-Chatfenster verwenden: Dort sind Sol und Luna nach OpenAIs Ankündigung bislang noch nicht verfügbar. Die Freischaltung in Work und Codex erfolgt schrittweise; deshalb kann es dauern, bis die Modelle im jeweiligen Konto erscheinen.

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