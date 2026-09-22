Xbox Project Helix: Microsoft fragt Spieler nach einem Disc-Laufwerk

Wird die nächste Xbox weiterhin Spiele auf Disc unterstützen? Eine angebliche Umfrage im Xbox Insider Hub rückt diese Frage erneut in den Mittelpunkt. Microsoft soll darin abfragen, wie wichtig Spielern bestimmte Funktionen für eine Konsole der nächsten Generation sind. Dazu gehört ausdrücklich die Möglichkeit, Spiele von einer physischen Disc zu installieren.

Ein bestätigtes Laufwerk für Project Helix lässt sich daraus noch nicht ableiten. Die Befragung könnte jedoch zeigen, welchen Stellenwert physische Spiele bei potenziellen Käufern haben.

Ist Disc-Unterstützung eine Voraussetzung für den Kauf?

Über die Umfrage berichtet Power Up Gaming. Dem Magazin liegen nach eigenen Angaben Bilder aus einem inzwischen gelöschten X-Beitrag des Nutzers @XBOXTIMDOG vor. Zusätzlich hätten Kontakte bestätigt, dass die Befragung über den Xbox Insider Hub auf Konsolen verfügbar sei.

Teilnehmer sollen einzelne Funktionen anhand von drei Kategorien bewerten:

Nicht notwendig

Wünschenswert

Unverzichtbar

Die letzte Antwort bedeutet dem Bericht zufolge, dass die betreffende Funktion eine Voraussetzung für den Kauf wäre. Microsoft würde damit nicht nur allgemeine Wünsche sammeln, sondern auch erfahren, welche fehlenden Eigenschaften Spieler von der nächsten Xbox abhalten könnten.

Auch Beleuchtung und automatische Gameplay-Clips werden abgefragt

Die Befragung beschränkt sich offenbar nicht auf physische Datenträger. Weitere genannte Ideen umfassen eine Konsolenbeleuchtung, die sich an das laufende Spiel anpasst, sowie das automatische Erkennen und Speichern von Gameplay-Highlights.

Die Disc-Frage ist damit Teil einer umfassenderen Bewertung möglicher Funktionen. Die aufgeführten Optionen sind keine angekündigte Ausstattung von Project Helix. Ebenso wenig handelt es sich um eine verbindliche Abstimmung, deren Ergebnis Microsoft umsetzen müsste.

Ein Laufwerk würde nicht automatisch neue Disc-Spiele garantieren

Selbst wenn Microsoft die nächste Xbox mit Disc-Unterstützung ausstattet, bleiben mehrere Fragen offen. Denkbar wären beispielsweise ein eingebautes Laufwerk oder eine separat erhältliche Lösung. Beides ist durch die Umfrage nicht bestätigt.

Außerdem muss zwischen der Nutzung vorhandener Spielesammlungen und neuen Veröffentlichungen auf Disc unterschieden werden. Eine Unterstützung älterer Datenträger würde allein noch nichts darüber aussagen, in welcher Form kommende Xbox-Spiele verkauft werden.

Auch eine vollständige Offline-Installation oder der Verzicht auf zusätzliche Downloads lässt sich aus der abgefragten Funktion nicht herauslesen. Dafür wären konkrete Angaben von Microsoft nötig.

Was zu Project Helix bereits offiziell bekannt ist

Microsoft hat Project Helix als nächste Xbox-Konsole bestätigt. Nach Angaben von Xbox soll die Hardware sowohl Xbox-Konsolenspiele als auch PC-Spiele ausführen können. Bei der technischen Entwicklung arbeitet das Unternehmen mit AMD zusammen.

Die berichtete Umfrage ergänzt diese Ankündigungen bislang lediglich um einen Hinweis auf mögliche Nutzerwünsche. Ob physische Spiele tatsächlich zur endgültigen Ausstattung gehören, bleibt offen. Für eine endgültige Zusage zum Disc-Laufwerk reicht die Befragung nicht aus.

Öffnet in einem neuen Tab