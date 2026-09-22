Resident Evil Veronica: Remake erscheint laut Insider womöglich erst im Herbst 2027

Wer auf einen frühen Release von Resident Evil Veronica im kommenden Jahr hofft, muss sich möglicherweise länger gedulden. Laut dem Insider Dusk Golem könnte Capcom den internen Zeitplan für das Remake geändert haben. Statt der zuvor kolportierten ersten Jahreshälfte steht demnach ein Start im Herbst 2027 im Raum.

Eine offiziell bestätigte Verschiebung ist das allerdings nicht: Capcom hat bislang lediglich 2027 als Veröffentlichungsjahr genannt. Auch ein Herbsttermin würde damit weiterhin im angekündigten Zeitraum liegen.

Dusk Golem beruft sich auf drei Informanten

Auf X erklärte Dusk Golem, auch bekannt als AestheticGamer, die Information inzwischen von drei unterschiedlichen Personen gehört zu haben. Er vertraue diesen Kontakten und halte einen späteren Veröffentlichungstermin deshalb zunehmend für wahrscheinlich.

Gleichzeitig schränkt er seine Aussage ausdrücklich ein: Eine direkte Bestätigung aus erster Hand liege ihm noch nicht vor. Entsprechend sollte die Meldung als Gerücht über Capcoms interne Planung verstanden werden. Auch der zuvor diskutierte Release in der ersten Jahreshälfte war kein öffentlich zugesagter Termin.

Späte Änderungen könnten mehr Entwicklungszeit benötigen

Als möglichen Hintergrund nennt Dusk Golem Änderungen am Spiel, von denen er bereits zuvor erfahren haben will. Deren Umfang und der dafür benötigte Zeitaufwand seien noch nicht abschließend festgelegt gewesen.

Seine Vermutung: Die Umsetzung könnte länger dauern als zunächst erwartet. Möglicherweise habe sich das Team zudem entschieden, einzelne Anpassungen ambitionierter anzugehen.

Welche Inhalte oder Spielsysteme betroffen sein könnten, bleibt offen. Daraus lässt sich weder eine längere Kampagne noch eine bestimmte Zahl zusätzlicher Gebiete ableiten. Die Annahme, Capcom erweitere das Remake umfassend, ist bislang nicht durch konkrete Details belegt.

Was Capcom bereits offiziell bestätigt hat

Resident Evil Veronica ist die Neuauflage von Resident Evil Code: Veronica aus dem Jahr 2000. Capcom verspricht eine neu interpretierte Geschichte und moderne Grafik auf Basis der hauseigenen RE Engine, während der besondere Reiz des Originals erhalten bleiben soll.

Angekündigt ist das Survival-Horror-Spiel für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Nintendo Switch 2

PC

In der offiziellen Ankündigung erklärte Capcom, einen konkreten Veröffentlichungstermin und weitere Einzelheiten später bekannt zu geben. Ein bestimmter Monat wurde dabei nicht genannt.

Für Fans bedeutet das: 2027 bleibt der bestätigte Release-Zeitraum. Wer bereits mit einem Start im Frühjahr gerechnet hat, sollte diese Erwartung vorerst nicht als gesichert betrachten. Ob sich der angebliche Herbsttermin bewahrheitet, muss eine weitere Ankündigung von Capcom zeigen.

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