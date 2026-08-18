Resident Evil Veronica auf der Gamescom 2026? Warum eine Überraschung weiterhin möglich ist

Nachdem Capcom das Remake von „Resident Evil: Code Veronica“ im Juni offiziell ankündigte, warten Fans gespannt auf weitere Eindrücke. Bislang zeigte der Publisher lediglich einen ersten Trailer und bestätigte einige grundlegende Details. „Resident Evil: Veronica“ soll 2027 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Die nächste Gelegenheit für eine größere Präsentation bietet die Gamescom 2026. Am 25. August eröffnet Geoff Keighley die Messewoche mit der Opening Night Live. Vom 26. bis zum 30. August folgt die eigentliche Publikumsmesse in Köln. Doch zumindest an den Messeständen scheint Claire Redfields Rückkehr keine Rolle zu spielen.

Keine Hinweise auf eine spielbare Gamescom-Version

Wird Resident Evil: Veronica auf der Gamescom 2026 spielbar sein? Danach sieht es momentan nicht aus. Das Remake taucht nicht im bislang bekannten Gamescom-Aufgebot von Capcom auf. Auch internationale Berichte weisen darauf hin, dass der Titel in der angekündigten Auswahl für den Messestand fehlt.

Der deutschsprachige YouTube-Kanal Screenfire Germany will außerdem mit mehreren Journalisten gesprochen haben, die auf der Gamescom unterwegs sein werden. Keiner der Befragten habe einen Pressetermin für „Resident Evil: Veronica“ erhalten oder von einer entsprechenden Präsentation gehört.

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Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Capcom weder eine spielbare Demo noch eine umfangreiche Vorführung hinter verschlossenen Türen vorbereitet. Eine offizielle Absage des Publishers liegt bislang jedoch nicht vor.

Insider rechnet ebenfalls nicht mit einem Auftritt

Ähnlich äußerte sich bereits Ende Juli der bekannte Resident-Evil-Insider Dusk Golem. Dieser gehörte zu den ersten Personen, die über die Entwicklung des Remakes berichteten, bevor Capcom das Projekt offiziell ankündigte.

Nach seinen Informationen sollen weder „Resident Evil: Veronica“ noch mögliche Erweiterungen für „Resident Evil Requiem“ öffentlich auf der Gamescom präsentiert werden. Gleichzeitig stellte Dusk Golem ausdrücklich klar, dass er Capcoms konkrete Marketingpläne nicht kenne und seine Aussagen lediglich auf aktuellen Gerüchten basieren.

Dem Insider zufolge befindet sich „Resident Evil: Veronica“ derzeit in einer entscheidenden Entwicklungsphase. Deren Verlauf könnte bestimmen, zu welchem Zeitpunkt das für 2027 geplante Remake letztlich erscheint. Auch diese Angaben wurden von Capcom bisher nicht bestätigt.

Ein Trailer zur Opening Night Live bleibt möglich

Trotz der aktuellen Hinweise sollten Fans einen Gamescom-Auftritt noch nicht vollständig abschreiben. Das Fehlen einer spielbaren Messeversion oder eines Pressetermins schließt einen kurzen Trailer während der Opening Night Live nicht aus.

Für eine solche Präsentation benötigt Capcom weder Demostationen am Messestand noch gesonderte Termine für Medienvertreter. Der Publisher könnte neues Material ausschließlich während der Eröffnungsshow zeigen und das Spiel ansonsten nicht auf der Messe präsentieren.

Hinzu kommt, dass im Juni noch gegenteilige Gerüchte kursierten. Mehrere internationale Seiten griffen damals die Behauptung auf, Capcom plane für die Gamescom einen weiteren Trailer zu „Resident Evil: Veronica“. Der Ursprung war allerdings ein Fanaccount ohne überprüfbare Primärquelle. Als belastbare Bestätigung lässt sich diese Meldung daher nicht einordnen.

Derzeit spricht somit vieles gegen eine spielbare Fassung und eine größere Präsentation auf dem Messegelände. Ob Capcom Claire Redfields Rückkehr dennoch mit einem Trailer in der Opening Night Live zeigt, bleibt offen.

Das wissen wir über Resident Evil Veronica

Bei „Resident Evil: Veronica“ handelt es sich um eine umfassende Neuinterpretation des im Jahr 2000 veröffentlichten „Resident Evil: Code Veronica“. Die Handlung folgt Claire Redfield, die auf der Suche nach ihrem Bruder Chris in die Gewalt von Umbrella gerät und auf die abgelegene Rockfort Island verschleppt wird.

Capcom überarbeitet das Abenteuer technisch und spielerisch. Anders als es die Perspektive des ersten Trailers vermuten ließ, wird das eigentliche Spiel vollständig aus der Third-Person-Ansicht gesteuert. Damit orientiert sich das Remake an den modernen Neuauflagen von „Resident Evil 2“, „Resident Evil 3“ und „Resident Evil 4“.

„Resident Evil: Veronica“ erscheint 2027 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2. Einen genauen Veröffentlichungstermin nannte Capcom bislang nicht.

Glaubt ihr an eine Überraschung während der Opening Night Live oder wird Capcom das Remake erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder zeigen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.