Fallout 76 Roadmap bis Sommer 2027 – Begleiter, Hideouts, Raven Rock

Bethesda Game Studios hat am 30. September 2026 einen konkreten Ausblick auf die Zukunft von Fallout 76 veröffentlicht. Die neue Roadmap reicht bis zum Sommer 2027 und bestätigt mehrere umfangreiche Updates, die Appalachia um Begleiter, schwierigere Kopfgeldmissionen und ein bekanntes Gebiet aus Fallout 3 erweitern.

Den Anfang bildet weiterhin das am 15. September 2026 veröffentlichte Slasher-Update. Dessen Geschichte entwickelt sich über mehrere Wochen und lässt die Community eine Mordserie untersuchen, die mit dem berüchtigten Pint-Sized Slasher zusammenhängt.

Die Roadmap bis zum Sommer 2027

Welche Updates erwarten Fans von Fallout 76? Bethesda plant nach der laufenden Slasher-Handlung drei große Stationen. Die Inhalte sollen sowohl Fans gemeinsamer Abenteuer als auch erfahrene Endgame-Gruppen ansprechen.

World Pets im Dezember 2026: C.A.M.P.-Haustiere dürfen ihre Besitzer künftig durch Appalachia begleiten. Sie sammeln Erfahrung, steigen im Level auf und reagieren auf Befehle zum Warten, Folgen, Beschützen und Angreifen.

C.A.M.P.-Haustiere dürfen ihre Besitzer künftig durch Appalachia begleiten. Sie sammeln Erfahrung, steigen im Level auf und reagieren auf Befehle zum Warten, Folgen, Beschützen und Angreifen. Hideouts im Frühjahr 2027: Gefährliche Verstecke erweitern das Kopfgeldsystem um anspruchsvollere Aufträge. Sie sollen die Lücke zwischen frühen Endgame-Aktivitäten und Raids schließen.

Gefährliche Verstecke erweitern das Kopfgeldsystem um anspruchsvollere Aufträge. Sie sollen die Lücke zwischen frühen Endgame-Aktivitäten und Raids schließen. Raven Rock im Sommer 2027: Eine große Kartenerweiterung führt in Richtung Hauptstadt-Ödland und erzählt eine Vorgeschichte zu Fallout 3.

World Pets bringt zugleich neue Kopfgelder nach Skyline Valley. Dabei soll sich zeigen, weshalb die Blue Ridge Caravan Company ihre dortigen Geschäfte einstellen musste. Ein maskierter Kopfgeldjäger tritt zusätzlich als Konkurrent auf und versucht, die lukrativen Belohnungen selbst einzustreichen.

Mit Hideouts zieht der Schwierigkeitsgrad im Frühjahr 2027 deutlich an. Die gefährlichen Lager können allein oder gemeinsam angegangen werden, verlangen jedoch unterschiedliche Wege und Strategien. Eine zusätzliche Marked-Schwierigkeitsstufe richtet sich an besonders eingespielte Teams und verspricht entsprechend wertvolle Beute.

Raven Rock verbindet Fallout 76 mit Fallout 3

Warum ist Raven Rock für die Fallout-Reihe besonders wichtig? Die Erweiterung spielt fast 200 Jahre vor den Ereignissen aus Fallout 3. Im Südosten entbrennt ein Konflikt zwischen zwei verbliebenen Vertretern der Enklave, während sich die Karte von Fallout 76 erneut vergrößert.

Das Hauptstadt-Ödland zeigt sich zu diesem Zeitpunkt nur 27 Jahre nach dem Großen Krieg. Schwarzer Schnee, Asche und zerstörte Klippen sollen verdeutlichen, wie frisch die atomare Katastrophe noch ist. Inhaltlich bereitet die Handlung damit jene Entwicklungen vor, die später zur Reise des Einsamen Wanderers führen.

Raven Rock ist allerdings nur ein Teil der langfristigen Fallout-Pläne. Bethesda arbeitet offiziell an Remaster-Versionen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas, hat dafür aber noch keine Veröffentlichungstermine genannt. Obsidian Entertainment entwickelt außerdem gemeinsam mit Bethesda ein neues Fallout-Projekt.

Auch Fallout 5 bleibt das langfristige Ziel des Studios und befindet sich derzeit in der Vorproduktion. Bis dahin soll Fallout 76 weiterhin regelmäßig neue Geschichten, Gebiete und Verbesserungen erhalten. Geplant sind unter anderem Überarbeitungen der saisonalen Events, der Darstellung, des Wetters, des Einstiegs für Neulinge und des Angelsystems.

Welches der angekündigten Fallout-76-Updates interessiert euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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