PlayStation Plus im Oktober 2026 – Spider-Man-Avatare und 3 Spiele ab 6.10.

PlayStation Plus erweitert das Oktober-Angebot 2026 um einen kostenlosen Download rund um Spider-Man. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein vollständiges Spider-Man-Spiel, sondern um eine limitierte Sammlung von PlayStation-Avataren zum Film Spider-Man: Brand New Day.

Ab Dienstag, dem 6. Oktober 2026, können Mitglieder die Avatare ohne zusätzliche Kosten über die Sony Pictures Core-App erhalten. Die Motive zeigen Figuren aus dem Film, darunter Spider-Man und Punisher. Die Aktion läuft bis zum 20. Oktober 2026, während der zugehörige Gutscheincode bis zum 6. Oktober 2027 gültig bleibt.

Limitierte Avatare für PlayStation Plus

Wie erhalten Abonnenten den kostenlosen Spider-Man-Download? Mitglieder von PlayStation Plus müssen die Sony Pictures Core-App auf ihrer PlayStation-Konsole öffnen und die Avatare dort beanspruchen. Das Angebot gilt für alle Mitgliedschaftsstufen und ist nicht auf PlayStation Plus Extra oder Premium begrenzt.

Auch Nutzer ohne aktives Abonnement können die Avatar-Sammlung bekommen. Dafür müssen sie Spider-Man: Brand New Day über Sony Pictures Core kaufen oder ausleihen. Die Aktion steht ausschließlich in Regionen zur Verfügung, in denen Sony Pictures Core angeboten wird.

Der Begriff kostenloser Spider-Man-Download sollte deshalb nicht mit Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oder Marvel’s Spider-Man 2 verwechselt werden. Keines dieser Spiele wird im Rahmen dieser Ankündigung verschenkt. Der Bonus besteht ausschließlich aus digitalen Profilbildern für das PlayStation-Konto.

Drei monatliche Spiele und weitere Bonuspakete

Welche PlayStation Plus-Spiele erscheinen am 6. Oktober 2026? Parallel zu den Spider-Man-Avataren startet das neue Essential-Angebot. Die folgenden drei Titel können bis zum 2. November 2026 der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden:

F1 25 für PS5

Hunt: Showdown 1896 für PS5

Earth Defense Force: World Brothers 2 für PS5 und PS4

F1 25 richtet sich an Rennsportfans und umfasst unter anderem den Karrieremodus sowie My Team 2.0. Hunt: Showdown 1896 kombiniert Monsterjagd mit einem Extraction-Shooter-Konzept, während Earth Defense Force: World Brothers 2 auf Voxel-Grafik, riesige Gegner und kooperative Gefechte setzt. Letzteres unterstützt einen Online-Koop für vier Personen sowie einen lokalen Splitscreen für zwei Teilnehmer.

Wer die Spiele innerhalb des Aktionszeitraums beansprucht, kann sie mit einer aktiven PlayStation Plus-Mitgliedschaft weiterhin nutzen. Bis Montag, den 5. Oktober 2026, lassen sich außerdem noch Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life und Chained Echoes aus dem September-Angebot sichern.

Zusätzliche Inhalte zum HorrorFest

Welche weiteren Gratisinhalte verteilt Sony im Oktober 2026? Im Rahmen des PlayStation Plus HorrorFest stehen mehrere Bonuspakete bereit. Das Horror-Bundle für Call of Duty: Warzone ist bereits seit dem 1. Oktober 2026 erhältlich. Am 6. Oktober 2026 folgt das Starter-Paket für Hunt: Showdown 1896.

Am 7. Oktober 2026 kommt außerdem ein Paket für Overwatch 2 hinzu. Dieses enthält einen Draugr-Skin für Reinhardt sowie fünf Stufensprünge. Für die Verwendung der jeweiligen Paketinhalte wird das passende Hauptspiel benötigt.

Auch der Spielekatalog für Extra und Premium erhält später im Oktober 2026 Nachschub. Bereits angekündigt ist der kooperative Looter-Shooter Mycopunk, der am 20. Oktober 2026 für PS5 erscheint und am selben Tag in den Spielekatalog aufgenommen wird.

Freut ihr euch mehr über die Spider-Man-Avatare, die monatlichen Spiele oder die HorrorFest-Pakete? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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