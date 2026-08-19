PlayStation Plus – vier neue Helldivers-2-Avatare gratis per Code sichern

PlayStation-Plus-Mitglieder können sich aktuell vier neue Profilbilder im Stil von Helldivers 2 sichern. Das Avatar-Paket trägt den Namen Patriotic Portraits und zeigt einen Helldiver in verschiedenen Posen, die Fans des Koop-Shooters sofort wiedererkennen dürften.

Der Bonus wurde nach einer erfolgreichen Community-Herausforderung freigeschaltet. Bis zum 18. August 2026 sollten gemeinsam 500 Millionen Gegner eliminiert werden. Zum Einlösen ist eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft nötig, Helldivers 2 selbst muss sich jedoch nicht im Besitz des jeweiligen Nutzers befinden.

Vier patriotische Profilbilder für PlayStation

Welche Helldivers-2-Avatare sind im Paket enthalten? Sony verteilt insgesamt vier unterschiedliche Motive. Sie greifen bekannte Gesten und Emotes aus Helldivers 2 auf und können anschließend als Profilbild im PlayStation Network verwendet werden.

Signal: Silence: Der Helldiver legt den Zeigefinger an den Mund und gibt damit das Zeichen zum Schweigen.

Der Helldiver legt den Zeigefinger an den Mund und gibt damit das Zeichen zum Schweigen. Casual Salute: Der Soldat streckt seine Faust in einer triumphierenden Siegespose in die Höhe.

Der Soldat streckt seine Faust in einer triumphierenden Siegespose in die Höhe. High-Five: Der Helldiver hält seine Hand für eine Begrüßung oder einen Handschlag nach vorne.

Der Helldiver hält seine Hand für eine Begrüßung oder einen Handschlag nach vorne. At Ease: Der Helldiver nimmt eine entspannte militärische Haltung ein und hält beide Hände hinter dem Rücken.

Die Avatare sind nicht auf die PS5 beschränkt. Nach der Einlösung können die Profilbilder auch von PlayStation-Plus-Mitgliedern auf der PS4 verwendet werden. Damit eignet sich das Paket ebenso für Fans, die Helldivers 2 selbst nicht spielen können oder keine PS5 besitzen.

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Einlösung über einen regionalen Aktionscode

Wie lassen sich die kostenlosen Avatare einlösen? Für europäische PlayStation-Konten wird der Aktionscode 3RPJ-TAR4-C72P verwendet. Der nordamerikanische Code N7TM-CPAQ-E89P ist regional gebunden und sollte daher nicht für ein deutsches Konto genutzt werden.

Meldet euch mit eurem gültigen PlayStation-Konto im PlayStation Store an. Öffnet über das Profilmenü den Bereich Code einlösen. Gebt den zwölfstelligen europäischen Aktionscode ein. Wählt Fortfahren und bestätigt die Einlösung des Avatar-Pakets.

Alternativ kann die Aktion direkt im PlayStation-Plus-Bereich der PS5 auftauchen. Auch über die PlayStation App lässt sich ein Gutscheincode einlösen. Wichtig ist, dass für das verwendete Konto eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft besteht.

Ein konkretes Ablaufdatum für das Helldivers-2-Paket wurde nicht genannt. Wer die vier Profilbilder dauerhaft für sein Konto freischalten möchte, sollte mit der Einlösung deshalb nicht unnötig lange warten.

Passender Bonus zum großen August-Update

Warum verteilt PlayStation gerade jetzt neue Helldivers-2-Avatare? Der Koop-Shooter wurde am 12. August 2026 in den Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium aufgenommen. Zeitgleich veröffentlichte Arrowhead Game Studios das umfangreiche Update Ohne jede Freiheit, das neue Missionen, mutierte Gegner und weitere Inhalte rund um die Illuminierten mitbrachte.

Die Aktion ist nicht der einzige kosmetische Bonus für PlayStation-Nutzer im August 2026. Rund um Marvel Tokon: Fighting Souls wurden ebenfalls Profilbilder und weitere digitale Extras angeboten. Besitzer von Gran Turismo 7 können zudem bis Ende August 2026 zwei limitierte Rennwagen ohne zusätzliche Kosten erhalten, wobei für diese Aktion keine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft erforderlich ist.

Auch der Spielekatalog wurde erweitert. Seit dem 18. August 2026 gehören unter anderem Hell is Us und Dying Light 2 zum August-Angebot. Damit erhalten Abonnenten neben den neuen Helldivers-2-Avataren gleich mehrere zusätzliche Gründe, einen Blick in den PlayStation-Plus-Bereich zu werfen.

Welchen der vier Helldivers-2-Avatare würdet ihr für euer PlayStation-Profil auswählen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.