Resident Evil Requiem – Horrorattraktion The Dive startet in Japan am 11.9.2026

Die Schrecken von Resident Evil Requiem lassen sich ab sofort nicht mehr nur vor dem Bildschirm erleben. Universal Studios Japan hat mit Resident Evil Requiem: The Dive eine aufwendige Horrorattraktion eröffnet, die Besucher mitten in die düstere Welt des aktuellen Capcom-Titels versetzt.

Das zeitlich begrenzte Erlebnis startete am 11. September 2026 und bleibt bis zum 27. Dezember 2026 geöffnet. Damit bildet die Attraktion einen Teil des diesjährigen Halloween-Programms im Freizeitpark in Osaka.

Ein Horrortrip durch das Wrenwood Hotel

Was erwartet Besucher in Resident Evil Requiem: The Dive? Die als R-15 eingestufte Attraktion ist als begehbares Horrorlabyrinth gestaltet. Gäste betreten zunächst die Umgebung des verlassenen Wrenwood Hotels, das mit bröckelnden Mauern, rostigen Feuerleitern und flackernden Straßenlaternen möglichst detailgetreu nachgebildet wurde.

Im Mittelpunkt steht das Verschwinden der FBI-Analystin Grace Ashcroft. Sie hatte das abgelegene Hotel betreten, um eine Reihe mysteriöser Todesfälle zu untersuchen. Nun folgen ihr die Besucher in das Gebäude und müssen sich durch verfallene Korridore bewegen, während Kreaturen aus verschiedenen Richtungen angreifen.

Universal Studios Japan setzt dabei auf ein 360-Grad-Erlebnis, bei dem Gefahren von der Decke, vom Boden und aus dunklen Winkeln auftauchen können. Neben Zombies und weiteren Kreaturen gehören auch inszenierte Live-Action-Sequenzen mit Grace Ashcroft und Leon S. Kennedy zum Programm.

Eintritt nur mit zusätzlichem eTicket

Wie können Fans die Resident-Evil-Attraktion besuchen? Resident Evil Requiem: The Dive befindet sich in Stage 18 und ist täglich ab 10 Uhr bis zur Schließung des Parks geöffnet. Zusätzlich zu einer regulären Eintrittskarte für Universal Studios Japan wird grundsätzlich ein zeitgebundenes eTicket benötigt.

Dieses eTicket lässt sich ausschließlich über die offizielle App des Freizeitparks erhalten. An weniger stark besuchten Tagen kann die Attraktion nach Angaben des Parks möglicherweise auch ohne eine solche Reservierung zugänglich sein. Aufgrund der Altersbeschränkung dürfen Gäste im Alter von 14 Jahren oder jünger nicht teilnehmen.

Wer den Besuch fest einplant, sollte die App und den Status der Tickets deshalb frühzeitig im Blick behalten. Die verfügbaren Zeitfenster können bereits im Tagesverlauf vergeben sein, wie auch der Ticketstatus vom 3. Oktober 2026 zeigt.

Capcoms Survival-Horror wird zur realen Kulisse

Warum passt The Dive so gut zu Resident Evil Requiem? Capcom veröffentlichte das neunte Hauptspiel der Reihe am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und S, Nintendo Switch 2 sowie PC. Der Wechsel zwischen beklemmendem Horror mit Grace und actionreicheren Passagen mit Leon bietet eine passende Grundlage für eine reale Gruselattraktion.

Universal Studios Japan und Capcom haben bereits mehrfach zusammengearbeitet. Frühere Projekte wie Biohazard: The Extreme griffen Szenarien aus Resident Evil 2 auf, während Biohazard Night of Heroes Charaktere und Ereignisse aus Resident Evil 2 und Resident Evil 3 in einer Live-Show kombinierte.

Resident Evil Requiem: The Dive bleibt vorerst ein exklusives Erlebnis in Japan. Eine vergleichbare Umsetzung für einen europäischen oder amerikanischen Universal-Park wurde bislang nicht angekündigt.

Würdet ihr euch in das Wrenwood Hotel wagen oder wäre euch die 360-Grad-Zombiejagd zu heftig? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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