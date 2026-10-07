Resident Evil Requiem DLC – Autor deutet mehr Story zu Oswell E. Spencer an

Ein unbedachter Kommentar liefert offenbar den ersten konkreten Hinweis auf die geplante Story-Erweiterung für Resident Evil Requiem. Drehbuchautor Haris Orkin hat während eines Interviews angedeutet, dass der DLC die Geschichte von Oswell E. Spencer vertiefen wird.

Damit rückt ausgerechnet der Mitbegründer der Umbrella Corporation erneut ins Zentrum der Handlung. Achtung, ab diesem Punkt folgen Spoiler zur Kampagne von Resident Evil Requiem, das am 27. Februar 2026 erschienen ist.

Ein verräterischer Kommentar zum Story-DLC

Was hat Haris Orkin über den DLC verraten? Der Autor sprach beim Meadowlark Comic Con mit dem Distance NERDing Podcast über seine Arbeit an Videospielen und seinen persönlichen Ansatz beim Schreiben von Bösewichten. Seiner Ansicht nach betrachten sich überzeugende Antagonisten selbst als Helden ihrer eigenen Geschichte.

In diesem Zusammenhang erwähnte Orkin den für Resident Evil Requiem entwickelten Handlungsbogen rund um Spencer. Anschließend ließ er durchblicken, dass die kommende Erweiterung zusätzliche Einblicke in diesen Teil der Geschichte gewähren werde.

Wir haben in Requiem einen Handlungsbogen für Spencer. Dadurch versteht ihr ihn besser, und im DLC werdet ihr ihn noch genauer verstehen. Das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen, aber ja.

Seine abschließende Reaktion deutet darauf hin, dass diese Information noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Eine ausführliche Ankündigung des DLCs durch Capcom steht weiterhin aus. Ein Name, ein Veröffentlichungstermin und Details zum spielbaren Charakter sind bislang nicht bekannt.

Spencers Vergangenheit rückt erneut in den Mittelpunkt

Welche Rolle könnte Oswell E. Spencer in der Erweiterung übernehmen? Die Aussage bestätigt nicht, dass Fans den Umbrella-Gründer selbst steuern werden oder dass die gesamte Erweiterung aus seiner Perspektive erzählt wird. Sicher erscheint lediglich, dass sein Handlungsbogen aus dem Hauptspiel weiter ausgebaut werden soll.

Resident Evil Requiem zeigt eine andere Seite der bekannten Figur und erweitert Spencers Verbindung zu den Ereignissen der Serie. Der DLC könnte diese Darstellung durch Rückblenden, Aufzeichnungen oder bislang unbekannte Ereignisse ergänzen. Ebenso wäre denkbar, dass sein Vermächtnis aus der Sicht einer anderen Figur untersucht wird.

Auch eine Rückkehr zu bekannten Schauplätzen lässt sich auf Grundlage der Aussage nicht bestätigen. Spekulationen über das Spencer-Anwesen liegen angesichts der Figur zwar nahe, Orkin sprach jedoch ausschließlich über Spencers Handlungsbogen und nicht über einen bestimmten Ort.

Capcom hält die entscheidenden Details zurück

Wann erscheint der Resident Evil Requiem DLC? Einen Termin nannte Orkin nicht. Ebenso bleibt offen, wie umfangreich die Erweiterung ausfallen wird und ob Capcom sie als kostenpflichtigen Story-DLC oder als Bestandteil eines größeren Inhalts-Pakets veröffentlicht.

Der Kommentar liefert dennoch einen wichtigen Anhaltspunkt für die weitere Ausrichtung von Resident Evil Requiem. Statt eine vollständig losgelöste Nebengeschichte zu erzählen, scheint Capcom einen zentralen Bestandteil der Kampagne aufgreifen und die Motive eines der wichtigsten Antagonisten des gesamten Franchise genauer beleuchten zu wollen.

Wie findet ihr die Aussicht auf eine Erweiterung rund um Oswell E. Spencer? Schreibt uns eure Meinung und eure Wünsche für den Story-DLC in die Kommentare.

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