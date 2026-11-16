Grace Ashcroft hat in Resident Evil Requiem eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Trotzdem soll aus der zunächst verängstigten Protagonistin auch in Zukunft keine zweite Version von Leon S. Kennedy werden. Ihre Darstellerin Angela Sant’Albano wünscht sich vielmehr, dass Grace ihren eigenen Weg geht und ihre verletzliche Persönlichkeit behält.

Im Gespräch mit GamesRadar+ sprach die Schauspielerin am Rande der Golden Joystick Awards 2026 über die mögliche Zukunft ihrer Figur. Sant’Albano wurde bei der Veranstaltung als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet, während Resident Evil Requiem den Preis für das Ultimate Game of the Year gewann.

Grace und Leon könnten noch enger zusammenwachsen

Besonders interessiert sich Sant’Albano dafür, wie sich das Verhältnis zwischen Grace und Leon in zukünftigen Geschichten entwickeln könnte. Die Schauspielerin sieht zwischen den beiden eine Mentor-Schüler-Beziehung, die beinahe an das Verhältnis zwischen Bruder und Schwester erinnert.

Leon ist im Resident-Evil-Universum längst ein erfahrener Kämpfer, der auch in gefährlichsten Situationen einen kühlen Kopf bewahrt. Grace dagegen muss erst lernen, mit ihrer Angst umzugehen und sich gegen die Bedrohungen zu behaupten.

Gerade dieser Unterschied macht die gemeinsame Geschichte für Sant’Albano interessant. Sie möchte sehen, wie Grace durch ihre Erfahrungen selbstbewusster wird, ohne dabei Leons Persönlichkeit oder seinen Kampfstil zu übernehmen.

Auch Emilys Zukunft beschäftigt die Schauspielerin. Sie könnte sich vorstellen, dass Grace für das Mädchen zunehmend Verantwortung übernimmt und eine mütterliche Rolle entwickelt. Mit Emilys Darstellerin Emma Rose verbindet Sant’Albano nach eigenen Angaben inzwischen eine enge Freundschaft.

Keine Roundhouse-Kicks für Grace Ashcroft

Dass Grace irgendwann genauso souverän gegen Monster vorgeht wie Leon, erwartet Sant’Albano ausdrücklich nicht. Sie könne sich nicht vorstellen, dass ihre Figur eines Tages zu einer klassischen Actionheldin werde, die Gegner mit spektakulären Tritten ausschaltet.

Stattdessen wünscht sie sich, dass Grace ihren Mut und ihr Selbstvertrauen weiterentwickelt. Entscheidend sei dabei, dass sie lernt, sich selbst mehr zu vertrauen und sich bestimmte Dinge aus ihrer Vergangenheit zu verzeihen.

Bereits Resident Evil Requiem zeigt, wie schwierig dieser Weg für Grace ist. Zu Beginn wird sie von ihrer Angst regelrecht gelähmt. Im Laufe der Ereignisse gewinnt sie zumindest so viel Sicherheit, dass sie sich mit einer Schusswaffe verteidigen kann.

Für Sant’Albano ist diese Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen. Sie sieht weiterhin großes Potenzial in einer Figur, deren Stärke gerade nicht darin besteht, jede gefährliche Situation mühelos zu beherrschen.

Kehrt Grace in einem weiteren Resident Evil zurück?

Ob Grace Ashcroft in einem zukünftigen Resident-Evil-Spiel erneut auftreten wird, hat Capcom bislang nicht bestätigt. Sant’Albanos Aussagen sind deshalb zunächst ein Einblick in ihre persönlichen Vorstellungen für die Figur.

Die Schauspielerin hätte jedenfalls Interesse daran, Graces Geschichte fortzusetzen und insbesondere ihre Beziehungen zu Leon und Emily weiterzuentwickeln.

Nach ihrem Erfolg bei den Golden Joystick Awards dürfte Sant’Albano zumindest gute Argumente dafür haben, dass ihre Figur noch einiges zu erzählen hat.

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