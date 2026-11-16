Sony legt bei den PlayStation-Black-Friday-Angeboten 2026 nach. Seit dem 16. November gibt es eine neue Auswahl rabattierter PS5-Spiele im PlayStation Store. Gleichzeitig erweitert der Hersteller seine Black-Friday-Aktion um Angebote für Controller, Headsets, PlayStation VR2 und ausgewählte PlayStation-Plus-Mitgliedschaften.

Die erste Rabattwelle war bereits am 4. November gestartet. Nun folgt die angekündigte Aktualisierung mit zusätzlichen Spielen und weiteren Angeboten rund um das PlayStation-Ökosystem. Sony hat die neue Aktionsphase im offiziellen PlayStation-Blog vorgestellt.

Diese PlayStation-Angebote starten am 16. November

Neben digitalen Spielen rücken diesmal besonders die Zubehörprodukte in den Mittelpunkt. Sony nennt unter anderem den DualSense Wireless-Controller, den DualSense Edge sowie die beiden Audio-Produkte Pulse Elite und Pulse Explore.

Auch PlayStation VR2 gehört zu den beworbenen Black-Friday-Angeboten.

Welche Preise tatsächlich gelten, hängt allerdings vom jeweiligen Land und Händler ab. Sony nennt in seiner internationalen Ankündigung konkrete US-Dollar-Nachlässe, die sich nicht unmittelbar auf Deutschland übertragen lassen.

Wer einen zweiten Controller, ein neues Headset oder PlayStation VR2 kaufen möchte, sollte deshalb die deutschen Händlerpreise und die Angebote im offiziellen PlayStation-Shop vergleichen.

Neue PS5-Spiele im Black-Friday-Sale

Auch im PlayStation Store wird die Aktion fortgesetzt. Sony bewirbt Rabatte von bis zu 75 Prozent auf ausgewählte digitale Spiele für PS5 und PS4.

Zur neuen Angebotsphase gehören laut PlayStation unter anderem Titel wie Marvel’s Wolverine, SAROS und MARVEL Tōkon: Fighting Souls.

Welche Editionen in Deutschland tatsächlich reduziert sind und wie hoch die jeweiligen Preisnachlässe ausfallen, lässt sich direkt im PlayStation Store überprüfen.

Dabei lohnt sich ein genauer Blick auf die Angebotsfristen. Nicht sämtliche Rabatte gelten bis zum Ende der Black-Friday-Aktion. Einige Angebote werden ausgetauscht oder laufen bereits vorher aus.

Wer die erste Rabattwelle verpasst hat, findet die bisherige Auswahl und weitere Informationen auch in unserer Übersicht zum PlayStation Black Friday 2026.

PlayStation Plus wird ebenfalls günstiger

Sony bezieht auch PlayStation Plus in die Black-Friday-Aktion ein.

In teilnehmenden Ländern erhalten neue Mitglieder beziehungsweise Nutzer, die eine entsprechende Mitgliedschaft abschließen, Rabatte auf ausgewählte Abonnementstufen.

Für bestehende Abonnenten gibt es außerdem Angebote für ein Upgrade auf PlayStation Plus Premium beziehungsweise Deluxe, abhängig von der jeweiligen Region.

Die konkreten Bedingungen und Preise werden im jeweiligen PlayStation-Konto angezeigt. Gerade bei einem laufenden Abonnement sollte man vor dem Abschluss prüfen, für welchen Zeitraum das Upgrade gilt und welche Kosten anschließend entstehen.

Wie lange läuft der PlayStation Black Friday 2026?

Die digitale Black-Friday-Aktion im PlayStation Store läuft grundsätzlich noch bis zum 30. November 2026. Einzelne Angebote können jedoch früher enden.

Für Zubehör und andere Produkte gelten teilweise abweichende Zeiträume und Händlerbedingungen.

Eine zentrale Übersicht stellt Sony auf seiner offiziellen Black-Friday-Seite bereit.

Damit bietet die zweite Aktionsphase nicht nur neue Gelegenheiten für günstige PS5-Spiele, sondern auch für alle, die ihre PlayStation-Ausstattung vor den Feiertagen erweitern möchten.

Öffnet in einem neuen Tab