Wann ist Amazon Black Friday 2025? – Alles, was du wissen musst

Der Black Friday 2025 fällt auf Freitag, den 28. November 2025 – wie üblich am Freitag nach dem US-amerikanischen Thanksgiving. Doch wer glaubt, es gehe nur an diesem Tag los, täuscht sich: Bereits mehrere Tage oder Wochen vorher startet bei Amazon eine Vorlaufphase mit Aktionen. Tagesangebote, Wechselrabatte und frühe Deal-Hinweise leiten häufig die Hauptphase ein.

Warum Amazon jetzt besonders interessant ist

Amazon ist eine der größten Online­plattformen in Deutschland und hat sich zum zentralen Ort für das Black-Friday-Shopping entwickelt. Während stationäre Händler oft nur auf den einen Tag setzen, fährt Amazon eine ganze Aktionswoche oder sogar mehr auf. Das heißt: Nicht nur ein hoher Traffic, sondern auch die Vielfalt der Angebote macht den Unterschied. Wer früh einsteigt, kann echte Schnäppchen sichern und wer zu spät kommt, hat oft nur noch Restposten zur Auswahl.

Erste Hinweise & typische Deal-Muster

Bereits im Vorfeld des 28. November tauchen häufig folgende Muster auf: Blitzangebote („Lightning Deals“), Tagesaktionen, Rabattcodes, gezielte Reduktionen bei Elektronik, Gaming, Haushalt oder Smart Home. Interessenten sollten daher ihre Wunschprodukte jetzt auf die Merkliste setzen, Preisverläufe beobachten und sich bereits heute Benachrichtigungen bei Amazon aktivieren. Auf diese Weise lassen sich echte Deals besser von vermeintlichen Rabatten unterscheiden.

Der Haupttag und das Anschlussprogramm

Wenn der große Tag da ist, beginnt die eigentliche Aktion – und sie endet nicht sofort. Das Shopping-Wochenende rund um den Black Friday mündet häufig in den Cyber Monday, der in diesem Jahr am Montag, 1. Dezember 2025 liegt. Wer in diesem Zeitfenster agiert, findet oft die besten Angebote, insbesondere bei Produkten mit hoher Nachfrage und begrenztem Bestand.

Deine Vorbereitung – worauf du jetzt achten solltest

Damit du bestmöglich vorbereitet bist, schnapp dir deine Wunschliste und folge diesen Schritten:

Wunschprodukte bei Amazon merken – und Preisentwicklung beobachten.

Push-Benachrichtigungen aktivieren (App/Browser).

Versandzeiten, Verfügbarkeit und mögliche Gutscheincodes früh checken.

Am Aktionstag selbst möglichst früh online gehen: Die besten Deals sind oft schnell vergriffen.

Bereit sein lohnt sich

Der Black Friday 2025 bei Amazon zeigt sich als mehrtägiges Ereignis mit Höhepunkt am 28. November – aber Vorbereitung ist alles. Wer heute aktiv wird, setzt sich an die Spitze der Warteschlange für echte Schnäppchen. Wer erst am Tag selbst startet, riskiert, dass die besseren Angebote bereits vergeben sind.