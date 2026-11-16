Pearl Abyss will künstliche Intelligenz deutlich stärker in die Entwicklung seiner kommenden Spiele einbinden. Im am 12. November 2026 veröffentlichten Quartalsbericht erklärt das Studio hinter Crimson Desert, dass KI bereits in verschiedenen Produktionsphasen eingesetzt wird und künftig die gesamte Entwicklungspipeline unterstützen soll.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Pearl Abyss komplette Spiele von einer KI erstellen lassen will. Nach Darstellung des südkoreanischen Unternehmens bleiben das zentrale Gameplay und die eigentliche Ausarbeitung der Inhalte vollständig in den Händen der Entwicklerteams.

KI prüft Spielideen vor der Umsetzung

Eine wichtige Änderung betrifft die frühe Konzeptphase. Zuvor musste Pearl Abyss Spielsysteme zunächst manuell umsetzen, bevor die Entwickler sie testen und bewerten konnten. Inzwischen nutzt das Studio KI, um unterschiedliche Designkonzepte bereits vor der eigentlichen Implementierung zu prüfen.

Dadurch sollen Ressourcen gezielter verteilt und Produktionszeiten verkürzt werden. Insgesamt nennt Pearl Abyss vier konkrete Einsatzbereiche:

Validierung unterschiedlicher Designkonzepte vor der manuellen Umsetzung

Automatisierung wiederkehrender Aufgaben

Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten

Optimierung von Tests und Qualitätssicherung

Welche Programme und Modelle dafür eingesetzt werden, verrät das Unternehmen nicht. Ebenso bleibt offen, was Pearl Abyss unter der Unterstützung bei der Inhaltserstellung genau versteht und ob damit ausschließlich interne Entwürfe oder auch Bestandteile späterer Veröffentlichungen gemeint sind.

Wir betrachten KI nicht als Ersatz für menschliche Entwickler, sondern als Werkzeug, um die Effizienz und Qualität der Entwicklung zu steigern.

Pearl Abyss möchte den Einsatz der Technologie weiter ausbauen, um technisch aufwendige Spiele schneller auf den Markt bringen zu können. Diese Strategie dürfte auch zukünftige Projekte wie DokeV betreffen, das aktuell zu den wichtigsten neuen Produktionen des Studios zählt.

Crimson Desert löste bereits eine KI-Debatte aus

Die Ankündigung ist besonders brisant, weil Crimson Desert kurz nach seiner Veröffentlichung selbst im Mittelpunkt einer KI-Kontroverse stand. In der fertigen Version befanden sich mehrere zweidimensionale Grafiken, die während einer frühen Entwicklungsphase mithilfe generativer Werkzeuge erstellt worden waren und ursprünglich ersetzt werden sollten.

Pearl Abyss übernahm dafür die Verantwortung und begann mit einer Überprüfung der betroffenen Spielinhalte. In späteren Patchnotes bestätigte das Team den Austausch ausgewählter zweidimensionaler Grafiken, damit diese wieder besser zur künstlerischen Ausrichtung des Spiels passen.

Die Kontroverse hat somit nicht zu einer Abkehr von KI geführt. Stattdessen definiert Pearl Abyss die Technologie nun ausdrücklich als internes Hilfsmittel, während kreative Entscheidungen, Gameplay und finale Inhalte weiterhin von Menschen verantwortet werden sollen.

Erfolg verschafft der Strategie zusätzliches Gewicht

Crimson Desert entwickelte sich 2026 trotz gemischter Kritiken zu einem großen kommerziellen Erfolg. Bereits im Frühjahr meldete Pearl Abyss mehr als fünf Millionen verkaufte Exemplare. Am 12. November 2026 gewann das Action-Adventure zudem bei den Golden Joystick Awards die Auszeichnung als PC Game of the Year.

Gerade deshalb dürfte der Kurs des Studios in der Branche aufmerksam verfolgt werden. Pearl Abyss verbindet seine KI-Offensive mit dem Versprechen, menschliche Entwickler nicht zu ersetzen. Entscheidend wird sein, ob transparente Prozesse und verlässliche Qualitätskontrollen verhindern, dass erneut unfertige oder generierte Platzhalter in einem veröffentlichten Spiel landen.

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