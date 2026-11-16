In GTA 6 soll es nicht mehr ausreichen, mit gezogener Waffe in ein Geschäft zu stürmen und anschließend möglichst schnell zu verschwinden. Rockstar Games erweitert das Überfallsystem um zahlreiche Möglichkeiten zur Vorbereitung. Spieler können Sicherheitskameras ausschalten, Überwachungsaufnahmen stehlen, Hintereingänge auskundschaften und Zugangscodes beschaffen. Wer unvorsichtig vorgeht, muss dagegen mit einer entsprechend heftigen Reaktion der Polizei rechnen.

Wie diese Mechaniken funktionieren, zeigt eine ausführliche Reportage des britischen Guardian. Journalistin Keza MacDonald besuchte Rockstar North und bekam von Co-Studioleiter Rob Nelson mehrere Gameplay-Szenen vorgeführt. Besonders ein Überfall auf ein Juweliergeschäft verdeutlicht, wie stark sich die kriminellen Aktivitäten in GTA 6 verändern.

GTA 6: Überfälle müssen sorgfältig vorbereitet werden

Jason und Lucia beginnen ihre kriminelle Laufbahn mit vergleichsweise begrenzten Möglichkeiten. Zu Beginn können sie laut der Vorführung lediglich einfache Schlösser knacken und günstigere Fahrzeuge kurzschließen.

Erst im weiteren Spielverlauf sollen anspruchsvollere Ziele erreichbar werden. Wer größere Beute machen möchte, muss sich also zunächst die notwendigen Fähigkeiten und Möglichkeiten erarbeiten.

PLAYCENTRAL · GTA 6 GTA 6 News direkt auf WhatsApp Die wichtigsten GTA-6-News kostenlos aufs Handy. Kompakt, aktuell und auf Deutsch. WhatsApp-Kanal abonnieren ↗

Bei der Vorbereitung eines Überfalls stehen verschiedene Vorgehensweisen zur Verfügung. Spieler können mögliche Fluchtwege und alternative Eingänge untersuchen, Sicherheitskameras deaktivieren oder deren Aufzeichnungen entwenden.

Auch Zugangscodes für Tresore lassen sich offenbar im Vorfeld beschaffen. Dadurch können Jason und Lucia unter Umständen an ihre Beute gelangen, ohne überhaupt eine Waffe ziehen zu müssen.

Die Vorbereitung entscheidet damit nicht nur darüber, wie ein Überfall abläuft, sondern auch darüber, wie viel Aufmerksamkeit die beiden auf sich ziehen.

Juwelierüberfall endet in einer wilden Polizeiverfolgung

Wie schnell ein zunächst kontrollierter Raubzug eskalieren kann, erlebte der Guardian während einer Gameplay-Vorführung.

Jason und Lucia hatten es auf ein gut gesichertes Juweliergeschäft abgesehen. Während Lucia die Wachleute mit ihrer Pistole bedrohte, machte sich Jason im oberen Stockwerk daran, Bargeld aus einem Tresor in eine Tasche zu packen.

Zunächst schien der Plan aufzugehen. Dann entschied sich allerdings ein weiterer Wachmann, das Feuer zu eröffnen.

PlayCentral Community Was ist dir bei GTA 6 am wichtigsten? Umfrage wird geladen … Eine lebendige, offene Spielwelt

Eine packende Geschichte

Abwechslungsreiches Gameplay

Beeindruckende Grafik und Technik

Ein umfangreicher Online-Modus

GTA 6 interessiert mich nicht Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Jason musste den Angreifer mit dem Kolben seiner Waffe niederschlagen. Anschließend flohen die beiden auf einem gestohlenen Motorrad, während bereits die Polizei eintraf.

Die folgende Verfolgungsjagd führte durch mehrere Teile des Stadtgebiets. Neben Streifenwagen beteiligten sich auch Polizeihubschrauber an der Jagd.

Erst später gelang es Jason und Lucia, zu ihrem eigenen Fahrzeug zurückzukehren. Dort verstauten sie das erbeutete Geld und ihre Waffen, wechselten die Kleidung und versteckten sich außerhalb der Stadt, bis sich die Lage beruhigt hatte.

Rockstar will Konsequenzen ohne weniger Freiheit

Die neuen Mechaniken hängen eng mit Rockstars Vorstellungen für das Verhalten der beiden Hauptfiguren zusammen.

Rob Nelson erklärt im Guardian-Interview, dass Jason und Lucia als junges Paar unter erheblichem Druck stehen. Für ihre Geschichte sei es deshalb nicht besonders nachvollziehbar, wenn sie ständig möglichst viel Chaos und Aufmerksamkeit verursachen würden.

Gleichzeitig möchte Rockstar die spielerische Freiheit der Reihe nicht einschränken. Wer GTA 6 wie seine Vorgänger spielen und absichtlich Chaos anrichten möchte, soll diese Möglichkeit weiterhin haben.

Allerdings können die Handlungen der Spieler Auswirkungen darauf haben, wie sich bestimmte Situationen entwickeln.

Damit orientiert sich GTA 6 auch an Ansätzen aus Red Dead Redemption 2, wo das Verhalten des Spielers stärker in die Erzählung eingebunden wurde.

Ob sich die neuen Überfallsmechaniken tatsächlich auf sämtliche Geschäfte und kriminellen Aktivitäten übertragen lassen, geht aus der Vorführung nicht hervor. Die gezeigten Beispiele machen aber deutlich, dass Rockstar zumindest bei größeren Raubzügen wesentlich mehr Wert auf Vorbereitung und unterschiedliche Vorgehensweisen legt.

Am 19. November 2026 erscheint GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Öffnet in einem neuen Tab