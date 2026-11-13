GTA 6 bekommt zum Release einen gigantischen 24-Stunden-Livestream von YouTube

Zum Release von GTA 6 am 19. November 2026 plant YouTube ein besonderes Spektakel: Gemeinsam mit Rockstar Games veranstaltet die Videoplattform einen 24-stündigen Livestream, bei dem zahlreiche internationale Content-Creator den Verkaufsstart des Open-World-Blockbusters feiern. Neben Live-Gameplay stehen Podcasts, exklusive Inhalte und eine Übertragung direkt aus Miami auf dem Programm.

YouTube hat das Event offiziell angekündigt und dafür bereits seinen eigenen Kanal im Stil von GTA 6 gestaltet. Unter dem Titel „Launch Day: YouTube’s 24 Hour GTAVI Livestream“ soll die weltweite Community zusammenkommen und den Start des Spiels begleiten.

GTA 6: Wann startet der 24-Stunden-Livestream in Deutschland?

Los geht es am Donnerstag, dem 19. November 2026, um 5 Uhr morgens deutscher Zeit. Dann beginnt zunächst eine Pre-Show, die von der US-amerikanischen Creator-Gruppe RDCWorld moderiert wird.

Eine Stunde später, um 6 Uhr deutscher Zeit, startet die eigentliche 24-stündige Hauptübertragung. Sie läuft damit bis zum Freitagmorgen, dem 20. November.

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Wer einschalten möchte, findet das Event auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Zum Verkaufsstart soll außerdem ein speziell gestaltetes GTA-6-Logo auf der YouTube-Startseite direkt zur Übertragung führen.

Laut der offiziellen Ankündigung von YouTube werden zahlreiche bekannte Creator teilnehmen. Dazu gehören unter anderem Caylus, Zhong, Kat, Jelly, Rivers, Jake Baldino und Cinna.

Die Veranstaltung soll unterschiedliche Formate miteinander verbinden. Neben den ersten Gameplay-Erlebnissen sind Gespräche mit Content-Creatorn und eigens produzierte Beiträge vorgesehen. Den Abschluss bildet eine Live-Berichterstattung aus Miami, wo weitere Gäste und Creator auftreten sollen.

YouTube und Rockstar planen weitere Aktionen

Der Livestream ist allerdings nur ein Teil der Zusammenarbeit zwischen YouTube und Rockstar Games. Rund um den Release sind mehrere besondere Funktionen geplant.

So führt YouTube Live fünf zeitlich begrenzte GTA-6-Geschenke ein, die Zuschauer während ausgewählter Creator-Streams verwenden können. Dazu gehören unter anderem animierte Fahndungssterne, die direkt innerhalb der Übertragung erscheinen.

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Für YouTube Shorts ist außerdem ein Effekt namens „GTAVI: Visit Vice City“ vorgesehen. Damit können sich Nutzer mithilfe verschiedener virtueller Hintergründe selbst in die Spielwelt von Vice City versetzen.

Die Aktionen sollen den Release auch abseits der eigentlichen Livestreams auf YouTube begleiten.

GTA 6 sorgt schon vor dem Release für Milliarden Aufrufe

Wie groß das Interesse an Rockstars kommendem Open-World-Spiel ist, verdeutlichen die Zahlen, die YouTube im Rahmen der Ankündigung veröffentlicht hat.

Demnach wurden Videos rund um die gesamte Grand-Theft-Auto-Reihe auf der Plattform bislang mehr als 900 Milliarden Mal aufgerufen. Allein Videos zu GTA 6 haben bereits vor der Veröffentlichung des Spiels mehr als 40 Milliarden Aufrufe gesammelt.

Mit dem 24-Stunden-Event möchte YouTube diesen enormen Hype aufgreifen und den Verkaufsstart zu einem weltweiten Gemeinschaftserlebnis machen.

Für Spieler, die GTA 6 am Veröffentlichungstag lieber selbst erkunden möchten, dürfte der Livestream allerdings auch eine gewisse Spoilergefahr mitbringen. Schließlich stehen Live-Gameplay und erste Eindrücke aus der offenen Spielwelt ausdrücklich auf dem Programm.

Wer dagegen noch auf seine eigene Reise nach Leonida warten muss oder einfach die Reaktionen der internationalen Creator verfolgen möchte, bekommt am 19. November einen ganzen Tag lang Programm geboten.

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