GTA 6 zeigt offenbar zu viel nackte Haut und wäre in Südkorea beinahe nicht erschienen

GTA 6 wäre in Südkorea beinahe an der Altersfreigabe gescheitert. Gleich mehrfach mussten sich die zuständigen Prüfer mit Rockstars Open-World-Spiel beschäftigen, bevor sie schließlich grünes Licht gaben. Der überraschende Grund für die Diskussionen: Nicht die Gewalt bereitete den Prüfern die größten Sorgen, sondern die ungewöhnlich häufige Darstellung männlicher Genitalien.

Wie aus Sitzungsprotokollen der südkoreanischen Prüfstelle Game Content Rating Board (GCRB) hervorgeht, benötigte GTA 6 insgesamt drei Prüfungen, bevor die Freigabe für Erwachsene schließlich erteilt wurde. Das südkoreanische Magazin Inven hat die Unterlagen ausgewertet und dabei einige bemerkenswerte Aussagen der Prüfer ans Licht gebracht.

GTA 6 sorgte mit ungewöhnlich viel Nacktheit für Diskussionen

Bei der ersten Sitzung am 10. September 2026 konnten sich die sechs beteiligten Prüfer nicht einigen. Drei stimmten für eine Freigabe ausschließlich für Erwachsene, während die anderen drei eine Einstufung vollständig verweigern wollten.

Interessanterweise waren weder die Gewalt noch die Drogen oder die kriminellen Aktivitäten das größte Problem. Diese Inhalte unterschieden sich nach Einschätzung mehrerer Prüfer nicht wesentlich von GTA 5. Vielmehr sorgte die Häufigkeit sichtbarer männlicher Genitalien für Unmut.

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Ein Mitglied des Gremiums erklärte sinngemäß, dass die Darstellung von Genitalien grundsätzlich nicht verboten sei. Allerdings habe man derart häufige Nacktheit ohne unmittelbaren erzählerischen oder sexuellen Zusammenhang bislang noch nicht akzeptiert.

Bei einer späteren Sitzung wurde ein anderer Prüfer noch deutlicher. Seiner Einschätzung nach gebe es schlicht viel zu viele solcher Darstellungen im Spiel. Rockstar scheine mit jedem neuen Teil auszutesten, wie weit das Unternehmen gehen könne.

Andere Mitglieder sahen die Sache gelassener. Sie argumentierten, dass die betreffenden Szenen gerade keinen ausgeprägten sexuellen Charakter hätten. Umgekehrt seien die tatsächlich sexuellen Szenen deutlich zurückhaltender inszeniert.

Rockstar musste GTA 6 für eine genauere Prüfung bereitstellen

Die erste Sitzung endete ohne Entscheidung. Das Gremium empfahl Änderungen und verschob die Einstufung.

Am 28. September erhielt die Prüfstelle schließlich eine spielbare Version von GTA 6. Bei der zweiten Sitzung am 2. Oktober reichte die Zeit allerdings noch nicht aus, um die umstrittenen Inhalte ausreichend zu untersuchen.

Dabei spielte auch die Größe der offenen Spielwelt eine Rolle. Laut den Unterlagen mussten die Prüfer Rockstar mehrfach um Kartenmaterial bitten, um bestimmte Orte überhaupt wiederzufinden.

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Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Nacktheit häufig als Hintergrundelement einzelner Missionen auftaucht. Sexuelle Interaktionen waren an den überprüften Orten nicht möglich.

Auch die Hauptgeschichte erwies sich als Herausforderung für die Altersprüfung. Rockstar hatte angegeben, dass allein deren Abschluss mehrere Dutzend Stunden beanspruche. Eine vollständige Untersuchung sämtlicher Inhalte war innerhalb der verfügbaren Zeit deshalb kaum möglich.

GTA 6 erhält schließlich doch eine Altersfreigabe

Erst bei der dritten Sitzung am 16. Oktober fiel die endgültige Entscheidung. Von neun Mitgliedern stimmten acht für eine Freigabe ausschließlich für Erwachsene. Lediglich ein Prüfer wollte die Einstufung weiterhin verweigern.

Eine wichtige Rolle spielte dabei die Unterscheidung zwischen bloßer Nacktheit und expliziten sexuellen Handlungen. Nach einer ausführlicheren Untersuchung kamen die Prüfer zu dem Ergebnis, dass sich die besonders freizügigen Szenen nicht mit sexuellen Interaktionen verbinden lassen.

Interessant ist außerdem, dass die Prüfer bestimmte Inhalte aus zuvor verbreiteten GTA-6-Leaks in der untersuchten Spielversion nicht wiederfinden konnten. Dazu gehörten Darstellungen vollständig entkleideter Spielfiguren und entsprechende Möglichkeiten zur Kameramanipulation.

Ob Rockstar diese Inhalte zwischenzeitlich entfernt hat oder ob sie lediglich in einer anderen Entwicklungsfassung existierten, geht aus den Unterlagen nicht hervor.

Auch die bereits erteilten Altersfreigaben anderer Länder flossen in die Diskussion ein. Mehrere Prüfer äußerten Bedenken, Südkorea könnte als einziges Land die Einstufung verweigern und damit den Verkauf des Spiels verhindern.

Was bedeutet das für den Release in Deutschland?

Für den geplanten Verkaufsstart von GTA 6 am 19. November 2026 hat die südkoreanische Diskussion keine unmittelbaren Auswirkungen. Das Spiel erhielt dort letztlich die höchste reguläre Altersfreigabe.

Auch in Deutschland ist GTA 6 bereits von der USK mit „Keine Jugendfreigabe“ ab 18 Jahren eingestuft worden. Zu den Gründen gehören drastische Gewalt, Drogen und kriminelle Rollenbilder.

Bemerkenswert bleibt, wie intensiv die südkoreanischen Prüfer über die Grenzen zulässiger Nacktheit diskutierten. Während die Gewaltdarstellung kaum für Überraschungen sorgte, brachte ausgerechnet die freizügige Gestaltung der Spielwelt Rockstars nächsten Blockbuster beinahe in Schwierigkeiten.

Und offenbar könnte Leonida in dieser Hinsicht noch einige Überraschungen bereithalten.

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