Rockstar Norths Co-Studioleiter Rob Nelson hat erklärt, wie das Entwicklerteam Miami für GTA 6 in die fiktive Metropole Vice City verwandelt hat. Dabei sieht er selbst die in den USA lebenden Teammitglieder als Außenstehende, denn niemand könne sämtliche Facetten des Landes erleben, die Rockstar im Spiel zusammenführt.

Die Aussagen stammen aus einem ausführlichen Originalinterview mit dem Guardian. Nelson beschreibt darin, wie Rockstar reale Orte, gesellschaftliche Gegensätze und persönliche Eindrücke nutzt, um eine verdichtete und bewusst überzeichnete Version Floridas zu erschaffen.

Rockstars Blick auf Miami und die USA

Viele Entwickler von Rockstar arbeiten außerhalb der Vereinigten Staaten. Laut Nelson bedeutet das jedoch nicht, dass ausschließlich ausländische Teammitglieder einen Blick von außen auf Miami und Florida werfen. Auch Menschen, die in den USA leben, kennen demnach nur einen Teil des Landes und seiner unterschiedlichen Lebenswelten.

Ich denke, wir sind alle Außenstehende gegenüber dieser Version von Amerika. Es spielt keine Rolle, wo man lebt. Niemand erlebt das Amerika, das wir hier darstellen, in seiner ganzen Fülle.

Die Recherchen für GTA 6 begannen bereits im Jahr 2015. Mitglieder des Teams besuchten unterschiedliche Stadtviertel, Gemeinden und Schauplätze in Miami sowie weiteren Teilen Floridas. Nelson erinnerte sich unter anderem an eine Nacht in einem Club bis 4 Uhr morgens, auf die wenige Stunden später trotz eines heftigen Katers eine Fahrt über eine Rennstrecke folgte.

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Weitere Ausflüge führten das Team gemeinsam mit Polizisten durch South Beach sowie in ungewöhnliche Bars auf den Florida Keys. Besonders die Künstler sollen mit Kameras zahlreiche Orte erkundet haben, um Architektur, Atmosphäre und Alltagsszenen möglichst genau einzufangen.

Leonida geht weit über Vice City hinaus

Die gesammelten Eindrücke bilden die Grundlage für Leonida, Rockstars fiktive Interpretation von Florida. Die Spielwelt umfasst nicht nur die dicht bebauten und neonbeleuchteten Straßen von Vice City, sondern auch Inseln, kleinere Gemeinden, Küstenregionen und ländliche Gebiete. Jason Duval und Lucia Caminos geraten dabei in eine kriminelle Verschwörung, die sich über den gesamten Bundesstaat erstreckt.

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Auch ein künftiges Grand Theft Auto außerhalb der USA schloss Nelson nicht grundsätzlich aus. Seit GTA: London 1969 konzentriert sich die Reihe allerdings fast vollständig auf fiktive Varianten amerikanischer Städte wie Liberty City, Los Santos und Vice City.

Man sollte niemals nie sagen, aber in Amerika gibt es noch sehr viel zu tun.

Konkrete Pläne für einen internationalen Schauplatz nannte Nelson nicht. Zunächst steht die Veröffentlichung von GTA 6 im Mittelpunkt: Laut Rockstar Games erscheint das Open-World-Spiel am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

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