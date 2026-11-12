Ein Eintrag auf der offiziellen Amazon-Webseite deutet darauf hin, dass Tomb Raider: Catalyst neben den bereits angekündigten Versionen auch für Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Da weder Nintendo noch Entwickler Crystal Dynamics die Umsetzung separat vorgestellt haben, handelt es sich vorerst um einen Leak aus dem Umfeld des Publishers.

Der entscheidende Hinweis steckt in einem am 9. November 2026 aktualisierten Beitrag von Amazon News. Dort werden PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und Steam gemeinsam als Plattformen für die beiden kommenden Tomb Raider-Spiele genannt.

Amazon nennt Nintendo Switch 2 und das Jahr 2028

Nach Angaben von Amazon soll Tomb Raider: Catalyst im Jahr 2028 veröffentlicht werden. Das ist interessant, weil die bisherige Produktseite von Crystal Dynamics weiterhin von einem Release im Jahr 2027 spricht und ausschließlich PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Steam aufführt.

Die unterschiedlichen Angaben könnten darauf hindeuten, dass Amazon eine aktualisierte Plattformliste und ein neues Release-Zeitfenster vorzeitig veröffentlicht hat. Ein konkreter Erscheinungstermin oder technische Details zur möglichen Switch 2-Version sind in dem Beitrag nicht enthalten.

Tomb Raider: Catalyst führt Lara Croft nach Nordindien. Nach einer mythischen Katastrophe werden dort uralte Geheimnisse freigelegt und mysteriöse Kräfte geweckt, während Schatzjäger aus aller Welt in die Region strömen.

Crystal Dynamics entwickelt das Abenteuer mit der Unreal Engine 5 und verspricht die bislang größte Spielwelt der Reihe. Verlorene Gräber, umfangreichere Rätsel und anpassbare Expeditionsausrüstung sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Im Gegensatz zur Survivor-Trilogie tritt Lara bereits als erfahrene und selbstbewusste Abenteurerin auf.

Tomb Raider wird auf Nintendo Switch 2 immer wichtiger

Eine Umsetzung von Tomb Raider: Catalyst würde das wachsende Angebot der Reihe auf Nintendos aktueller Konsole weiter ausbauen. Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition erschien am 22. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2 und komplettierte damit die Survivor-Trilogie auf der Plattform.

Als nächstes steht Tomb Raider: Legacy of Atlantis an. Die Neuinterpretation von Laras erstem Abenteuer erscheint laut Nintendo am 12. Februar 2027 für Nintendo Switch 2. Entwickelt wird das Remake von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog, ebenfalls auf Basis der Unreal Engine 5.

Sammler erhalten zudem physische Switch 2-Ausgaben von Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration. Limited Run Games bietet eine Standard Edition mit Spielkarte und Booklet sowie eine Collector’s Edition mit SteelCase, Stoffaufnäher und einer beleuchteten Nachbildung der Göttlichen Quelle an.

Sollte sich der Amazon-Eintrag als korrekte Vorabinformation erweisen, würde Lara Crofts neues Hauptabenteuer 2028 zeitgleich auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2 starten. Damit wäre die Nintendo-Konsole erstmals von Beginn an bei einem neuen großen Tomb Raider-Release vertreten.

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