CD Projekt Red setzt bei The Witcher 3: Wild Hunt: Songs of the Past auf KI-gestützte Sprachtechnik. Betroffen ist allerdings ausschließlich die polnische Fassung der kommenden Erweiterung, in der Jacek Rozenek erneut Geralt von Riva spricht.

Die künstliche Intelligenz ersetzt den Schauspieler nicht. Rozenek nimmt Geralts neue Dialoge selbst auf, anschließend passt das ukrainische Unternehmen Respeecher den Klang seiner Stimme an die ursprünglichen Aufnahmen aus The Witcher 3 an.

Jacek Rozeneks Stimme wird nachbearbeitet

Hintergrund der ungewöhnlichen Produktion ist Rozeneks Gesundheitsgeschichte. Der langjährige polnische Geralt-Sprecher erlitt im Jahr 2019 einen Schlaganfall und konnte zeitweise nicht sprechen. Durch intensives Training kehrte er später zur Schauspielerei und zur Rolle des Hexers zurück.

Seine Stimme klingt heute jedoch tiefer und rauer als bei den Aufnahmen für das Hauptspiel. Das könnte in Songs of the Past deutlich auffallen, da neue Dialoge, Kampflaute und kurze Kommentare unmittelbar neben mehr als zehn Jahre alten Sprachaufnahmen abgespielt werden.

Wie aus einer ausführlichen Recherche von Game File hervorgeht, entschied sich CD Projekt Red deshalb gemeinsam mit Rozenek für eine technische Anpassung. Für das Training des Modells erhielt Respeecher Aufnahmen aus The Witcher 3. Rozenek stimmte dem Verfahren zu und bleibt die Grundlage jeder neuen Performance.

Damit unterscheidet sich der Fall deutlich von einer vollständig synthetisch erzeugten Vertonung. Die KI verändert vor allem Klangfarbe und Alterseindruck, während Betonung, Timing und schauspielerische Leistung weiterhin vom Originalsprecher stammen. Die englische Stimme von Doug Cockle benötigt keine entsprechende Bearbeitung. Auch die deutsche Sprachausgabe ist von dem Eingriff nicht betroffen.

Respeecher arbeitete bereits an Cyberpunk 2077

CD Projekt Red kooperierte schon für Cyberpunk 2077: Phantom Liberty mit Respeecher. Damals wurde die polnische Stimme von Viktor Vektor nach dem Tod des Schauspielers Miłogost Reczek mit Zustimmung seiner Familie rekonstruiert. Songs of the Past verfolgt einen anderen Ansatz, da Rozenek seine neuen Texte vollständig selbst einspricht.

Gerade wegen der anhaltenden Debatte um generative KI in der Spielebranche dürfte diese Unterscheidung entscheidend sein. Statt einen Darsteller einzusparen, soll die Technik seine Rückkehr ermöglichen und zugleich die akustische Kontinuität innerhalb des Rollenspiels bewahren.

Songs of the Past erscheint 2027

Songs of the Past ist die dritte große Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt. CD Projekt Red entwickelt das neue Abenteuer gemeinsam mit Fool’s Theory, einem Studio, in dessen Team mehrere Veteranen der Witcher-Reihe arbeiten.

Laut der offiziellen Ankündigung kehrt Geralt im Jahr 2027 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC zurück. Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat CD Projekt Red bislang nicht genannt.

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