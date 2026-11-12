Nur eine Woche nach dem Comeback von The Legend of Zelda: Ocarina of Time auf Nintendo Switch 2 arbeitet die Modding-Community bereits an einem Online-Koop-Modus. Das Fanprojekt von daurosk soll zwei bis vier Personen gemeinsam durch Hyrule ziehen lassen und befindet sich aktuell in einer frühen Testphase.

Wichtig ist dabei die klare Abgrenzung zur offiziellen Neuauflage. Die am 5. November 2026 veröffentlichte Nintendo-Switch-2-Version ist weiterhin ein reines Einzelspieler-Abenteuer. Der Mehrspielermodus entsteht unabhängig von Nintendo für eine emulierte PC-Fassung.

Das Koop-Projekt ist bereits über GitHub als Testversion verfügbar. Laut der Projektbeschreibung können zwei bis vier Teilnehmer einander als junger oder erwachsener Link sehen. Navi, Namensanzeigen, Waffen, Schilde und die jeweils ausgerüstete Ausrüstung werden ebenfalls dargestellt.

Viele zentrale Bestandteile des Abenteuers sind bereits miteinander synchronisiert. Dazu gehören unter anderem:

Gegenstände, Lieder, Schlüssel, Herzteile und Herzcontainer

Projektile wie Deku-Kerne, Pfeile, Bomben und der Enterhaken

Fortschritte in Dungeons sowie aktivierte Schalter

Gegner, Bewohner und ausgewählte Kreaturen

Gemeinsam betretene Bossräume

Chat, Teilnehmerliste und erneute Verbindungen nach Abstürzen

Ein Teleportbefehl, der Gruppenmitglieder zusammenführt

Der Spielstand des Hosts bildet die Grundlage für die gemeinsame Sitzung. Lädt der Host einen älteren Speicherstand, wird auch der Fortschritt der restlichen Gruppe entsprechend zurückgesetzt. Ein Gast erhält beim Beitritt den aktuellen Fortschritt der laufenden Koop-Runde.

Die Testfassung besitzt noch deutliche Einschränkungen

Von einem vollständig fertigen Mehrspielermodus ist das Projekt noch ein gutes Stück entfernt. Die Melodien der Okarina sind für andere Gruppenmitglieder derzeit nicht hörbar. Auch bestimmte Rätsel lassen sich nicht auf mehrere Personen aufteilen, während Bosse immer nur eine Figur gleichzeitig ins Visier nehmen.

Weitere Funktionen wie gemeinsames Angeln, synchronisierte Truhen, verschiebbare Blöcke, dauerhaft geöffnete Türen sowie zusätzliche Story- und Zwischensequenzmarkierungen sind bereits eingebaut, wurden aber noch nicht umfassend im laufenden Spiel überprüft. Beim erstmaligen Betreten neuer Gebiete kann es zudem zu Rucklern durch die Shader-Berechnung kommen.

Eine eigene Spielkopie bleibt Voraussetzung

Aktuell basiert die Mod auf einer angepassten Version des Lichii-Emulators. Langfristig möchte daurosk die Koop-Technik auch in eine native PC-Rekompilierung übertragen, sobald eine ausreichend spielbare Grundlage existiert.

Das Projekt enthält weder das eigentliche Spiel noch Schlüssel oder Firmware-Dateien. Jede teilnehmende Person benötigt deshalb eine eigene, legal erworbene und selbst ausgelesene Kopie sowie dieselbe Spielversion und denselben Stand der Koop-Mod. Nintendo ist an der Entwicklung nicht beteiligt und hat den Mehrspielermodus nicht autorisiert.

Koop-Erfahrungen sind für die Zelda-Reihe zwar ungewöhnlich, aber nicht völlig neu. The Legend of Zelda: Four Swords, The Legend of Zelda: Tri Force Heroes und Teile der Hyrule-Warriors-Reihe setzten bereits auf gemeinsames Spielen. Die Mod verfolgt jedoch ein besonders ambitioniertes Ziel, da sie das komplette klassische Abenteuer von Ocarina of Time für eine Gruppe zugänglich machen möchte.

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