Bethesda Game Studios dämpft die Erwartungen an weitere Neuigkeiten zu The Elder Scrolls 6: Sentinel. Rund um den 15. Geburtstag von The Elder Scrolls 5: Skyrim hatten Fans auf einen neuen Trailer, erste Spielszenen oder konkrete Details zum Rollenspiel gehofft.

Dazu kam es am 11. November 2026 jedoch nicht. Kurz vor dem Jubiläum schaltete sich Bethesda persönlich in die Diskussion ein und erklärte, dass die nächste Präsentation noch auf sich warten lassen wird.

Bethesda bremst Spekulationen zum Skyrim-Jubiläum

Die Stellungnahme erschien über den offiziellen Account von Bethesda Game Studios auf Reddit. Dort reagierte das Studio auf Spekulationen über eine mögliche Ankündigung am Jahrestag von Skyrim.

Hallo zusammen, wir wollten kurz vorbeischauen und mitteilen, dass wir morgen keine großen Ankündigungen haben werden. Wir freuen uns über eure Begeisterung, werden aber für einige Zeit nichts Neues zu Sentinel veröffentlichen.

Damit schafft Bethesda zumindest Klarheit für die nähere Zukunft. Die Namensenthüllung Anfang November 2026 markierte offenbar nicht den Beginn einer umfangreichen Marketingkampagne. Auch bei kommenden Veranstaltungen sollte deshalb nicht automatisch mit Gameplay oder einem Release-Termin gerechnet werden.

Ein konkretes Datum für das nächste Update nennt das Studio nicht. Ebenso fehlt weiterhin ein offizielles Release-Zeitfenster. Im Internet kursierende Angaben über eine mögliche Veröffentlichung im Jahr 2029 bleiben daher unbestätigt.

Sentinel ist seit November 2026 der offizielle Titel

Bethesda hatte den vollständigen Namen am 3. November 2026 im Rahmen des 40. Studiojubiläums enthüllt. Inzwischen führt auch die offizielle Website das kommende Abenteuer als The Elder Scrolls 6: Sentinel.

Der Titel liefert einen deutlichen Hinweis auf die mögliche Region des Spiels. Sentinel ist eine bedeutende Stadt in Hammerfell, weshalb viele Fans davon ausgehen, dass die Heimat der Rothwardonen im Mittelpunkt stehen wird. Eine ausdrückliche Bestätigung des vollständigen Schauplatzes hat Bethesda bislang allerdings nicht veröffentlicht.

Die ursprüngliche Ankündigung von The Elder Scrolls 6 erfolgte bereits bei der E3 im Juni 2018. Damals bestand der Teaser lediglich aus einer Kamerafahrt über eine Landschaft und dem Logo der Reihe. Todd Howard räumte später ein, dass Bethesda das Projekt aus heutiger Sicht lieber zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt hätte.

Die Entwicklung bleibt Bethesdas Hauptprojekt

Trotz der erneuten Funkstille befindet sich Sentinel aktiv in Produktion. In einem offiziellen Studio-Update vom 17. Juli 2026 bezeichnete Bethesda The Elder Scrolls 6 als aktuellen Entwicklungsschwerpunkt. Die Mehrheit des Teams arbeite an dem Rollenspiel und nutze dafür die neue Creation Engine 3.

Das Studio erklärte außerdem, dass das Spiel intern bereits regelmäßig gespielt werde und sich die Entwicklung an der vorgesehenen Stelle befinde. Diese Aussagen liefern zwar einen Einblick in den Produktionsstand, bedeuten aber nicht, dass eine Veröffentlichung unmittelbar bevorsteht.

Zwischen Skyrim und seinem 15. Jubiläum liegen mittlerweile zahlreiche Neuauflagen, Erweiterungen und Community-Projekte. Mit der aktuellen Stellungnahme macht Bethesda deutlich, dass Fans auch nach der Enthüllung des Sentinel-Titels weiter Geduld benötigen.

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