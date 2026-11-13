Crimson Desert: Update 2.05 macht drei Bosskämpfe deutlich angenehmer und behebt zahlreiche Probleme

Mit dem neuen Update 2.05.00 für Crimson Desert nimmt Entwickler Pearl Abyss zahlreiche Verbesserungen am Open-World-Abenteuer vor. Besonders Spieler, die sich an bestimmten Bossgegnern die Zähne ausbeißen, dürften sich über eine wichtige Änderung freuen: Nach einer Niederlage müssen sie künftig nicht mehr sämtliche Kampfphasen von vorne durchspielen.

Daneben kümmert sich der Patch um Probleme beim Hausbau, fehlerhafte Quests, Abstürze und Performance-Einbrüche. Auch die Unterwasserwelt und verschiedene Spielmechaniken wurden überarbeitet.

Drei Bosskämpfe werden weniger frustrierend

Die wohl interessanteste Neuerung betrifft die Wiederholungsfunktion bei mehrphasigen Bosskämpfen. Wer nach einer Niederlage die Option „Neuer Versuch“ auswählt, darf bei drei bestimmten Gegnern direkt in der zuletzt erreichten Kampfphase weitermachen.

Das gilt für folgende Bosse:

Erwachter Ludvig

Lava-Myurdin

Erwachter Bastier

Gerade bei längeren Auseinandersetzungen dürfte das eine spürbare Erleichterung sein. Wer beispielsweise erst in der letzten Phase scheitert, muss sich nicht erneut durch sämtliche vorherigen Abschnitte kämpfen.

Die Änderung betrifft allerdings nur die drei genannten Bossgegner und nicht sämtliche Kämpfe im Spiel.

Hausbau und Quests erhalten zahlreiche Verbesserungen

Ein weiterer Schwerpunkt von Update 2.05 ist das Wohn- und Bausystem. Pearl Abyss hat gleich mehrere Fehler im Modus „Freies Bauen“ behoben.

So lassen sich Wege an Häusern wieder ordnungsgemäß entfernen, auch wenn Spieler zwischenzeitlich per Schnellreise unterwegs waren. Außerdem wurden Probleme beseitigt, die das Löschen von Räumen mit vielen Gegenständen oder den Wechsel zwischen Häusern verhindern konnten.

Auch technische Schwierigkeiten beim Bauen wurden angegangen. Dazu zählen kurze Bildstillstände beim Annähern an selbst errichtete Häuser und instabile Bildraten beim Platzieren zahlreicher Wege. Darüber hinaus wurden Fehler bei der Berechnung von Baumaterialien und Camp-Mitteln korrigiert.

Bei den Quests behebt das Update unter anderem einen Fehler, durch den Spieler nach der Mission „Kehre zu deinen Kameraden zurück“ nicht mehr mit Torstein sprechen konnten. Dadurch ließ sich die anschließende Mission „Die Situation vor und nach Pailune untersuchen“ nicht fortsetzen.

Ein weiteres Problem sorgte dafür, dass bestimmte Quest-NPCs verschwanden, sobald die zugehörigen Details auf der Karte geöffnet wurden. Auch dieser Fehler wurde behoben.

Änderungen an der Unterwasserwelt und neue Ausrüstung

Auch auf und unter dem Wasser gibt es einige Neuerungen. Das Harpunengewehr kann nach dem erstmaligen Erhalt nun zusätzlich bei Händlern an küstennahen Angelplätzen gekauft werden.

Außerdem hat Pearl Abyss die Anzahl feindlicher Kreaturen in mehreren Unterwassergebieten reduziert. Betroffen sind die Zentralen Gewässer, die Große Korallenregion und das Große Felsgebiet.

Gleichzeitig wurden Fehler behoben, durch die Seeschlangen nicht mit Harpunengewehren getroffen werden konnten oder bestimmte Waffen beim Tauchen die Interaktion mit Objekten verhinderten.

Darüber hinaus lassen sich der Tauchhelm und der Tauchanzug des Entdeckers für Hunde jetzt an einer Werkbank herstellen. Bei den Hexen können Spieler außerdem Abyss-Ausrüstung als Vertrauensbelohnung erhalten.

Auch technisch bessert Pearl Abyss nach. Auf PC-Systemen mit AMD-RDNA-4-Grafikkarten wurde ein Absturzproblem behoben, das bei Treiberversion 26.10.1 oder neuer in Verbindung mit der Grafikeinstellung „Filmisch“ auftreten konnte.

Zusätzlich sollen Bildrateneinbrüche beim Sturz aus größeren Höhen seltener auftreten.

Weitere Anpassungen betreffen die Benutzeroberfläche. So lassen sich Gegenstände nun mehrfach hintereinander an NPCs verschenken, ohne das Interaktionsmenü jedes Mal erneut öffnen zu müssen. Auch die Darstellung von Schiffen auf der Karte und verschiedene Anzeigen im Inventar wurden verbessert.

Laut den offiziellen Patch-Notizen von Pearl Abyss wird Update 2.05.00 seit dem 13. November 2026 schrittweise auf den unterstützten Plattformen veröffentlicht.

Zum Zeitpunkt der Ankündigung war der Patch bereits für PlayStation, Steam auf PC und Mac sowie den Epic Games Store verfügbar. Die Xbox-Version und die Veröffentlichung über den Mac App Store befanden sich noch in Vorbereitung.

Auf dem Mac ist mit dem Update außerdem der DLC „Charting the Unknown“ verfügbar, der über das entsprechende Menü im Spiel erworben werden kann.

Die vollständige Liste mit sämtlichen Fehlerbehebungen und Anpassungen findet ihr im offiziellen Changelog auf der Webseite von Pearl Abyss.

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