id Software arbeitet offiziell an einem neuen Spiel. Xbox-Chefin Asha Sharma bestätigte in einem Beitrag auf X, dass das für DOOM und Quake bekannte Studio bereits mit seinem nächsten Projekt beschäftigt ist.

Konkrete Angaben zum Namen, Genre, zu den Plattformen oder einem möglichen Release-Zeitraum gibt es noch nicht. Damit bleibt offen, ob id Software ein weiteres DOOM, eine Rückkehr von Quake oder eine komplett neue Marke vorbereitet.

Hugo Martin übernimmt erneut die Spielleitung

Kurz nach Sharmas Meldung ergänzte id Software weitere Details. Laut der offiziellen Mitteilung des Studios entsteht das neue Spiel gemeinsam bei den Teams in Texas und Frankfurt. Die Spielleitung übernimmt erneut Hugo Martin.

Martin prägte bereits DOOM von 2016, DOOM Eternal und DOOM: The Dark Ages in leitender Position. Mit einer ausführlichen Vorstellung des nächsten Projekts sollten Fans dennoch nicht in naher Zukunft rechnen, denn id Software kündigt bereits an, dass bis zur Veröffentlichung weiterer Informationen noch einige Zeit vergehen wird.

Die Bestätigung dürfte vor allem nach den massiven Einschnitten innerhalb der Xbox-Sparte für Erleichterung sorgen. Microsoft kündigte die umfassende Xbox-Umstrukturierung am 6. Juli 2026 an. Die Kampagnenerweiterung DOOM: The Dark Ages Revelations erschien einen Tag später am 7. Juli 2026.

id Software bestätigte anschließend, ebenfalls von den Stellenstreichungen betroffen gewesen zu sein. In einer Stellungnahme vom 10. Juli 2026 erklärte das Unternehmen, weiterhin über die benötigte Mannschaft für eigene Spiele und Technologien zu verfügen. Die damalige Teamgröße sei ungefähr mit der Belegschaft während der Entwicklung von DOOM von 2016 vergleichbar.

Slaughter Mode erweitert DOOM: The Dark Ages Revelations

Während das neue Spiel noch nicht enthüllt wurde, liefert id Software am Montag, dem 16. November 2026, zusätzliche Inhalte für DOOM: The Dark Ages Revelations. Der neue Slaughter Mode erscheint laut Slayers Club ohne zusätzliche Kosten für Besitzer der Erweiterung, der Premium Edition oder des Premium Upgrades.

Der endlose Überlebensmodus setzt auf zunehmend schwierigere und zufällig zusammengestellte Kämpfe. Zu seinen wichtigsten Funktionen gehören:

Zufällige Begegnungen, Bosse und Arenen in jeder Runde

Schädel als Währung zum Freischalten neuer Belohnungen

Exklusive Slayer-Skins, Waffen-Skins und Profil-Icons

Freischaltbare Musikstücke aus Andrew Hulshults IDKFA-Soundtrack

Kontrollpunkte zum Sichern bereits verdienter Schädel

Eine Risikooption mit höherem Multiplikator und möglichem Verlust ungesicherter Schädel

Dauerhaft freischaltbare Startpunkte für spätere Durchläufe

Wöchentlich wechselnde Herausforderungen

Ehemalige id-Entwickler gründen Hidden Horses

Einige der von den Kürzungen betroffenen Entwickler haben inzwischen das unabhängige und von seinen Mitarbeitern geführte Studio Hidden Horses gegründet. Das erste Projekt des Teams trägt den Namen Danger Pay und soll teilweise über eine geplante Kickstarter-Kampagne finanziert werden.

Danger Pay wird als temporeicher Singleplayer-Ego-Shooter rund um eine tödliche Gameshow beschrieben. Als Einflüsse nennt das Team unter anderem Smash TV und The Running Man. Plattformen und Veröffentlichungstermin wurden bislang nicht bekannt gegeben.

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