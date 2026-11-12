Blizzard hat die Belohnungen hochstufiger Quests in World of Warcraft: Forever grundlegend angepasst. Seit dem Hotfix vom 10. November 2026 werfen die meisten Aufgaben ab Queststufe 48 zusätzlich Gold ab. Damit reagiert das Studio auf ein wirtschaftliches Problem, das durch den Verzicht auf die frühere Umwandlung von Erfahrungspunkten in Gold entstanden war.

Die Änderung folgt nur wenige Tage nach dem europäischen Start am 5. November 2026. World of Warcraft: Forever interpretiert das ursprüngliche Azeroth neu, behält die maximale Charakterstufe 60 bei und ergänzt die bekannte Welt um neue Gebiete, Dungeons und mehr als 1.000 zusätzliche Quests. Blizzard bezeichnet das Spiel als dauerhaftes Zuhause neben dem modernen World of Warcraft und WoW Classic.

Zusätzliches Gold gibt es bereits vor Stufe 60

Laut den offiziellen Hotfixes hängt die neue Belohnung von der Stufe der jeweiligen Quest ab. Der aktuelle Charakterlevel spielt dabei keine Rolle. Wer eine passende Aufgabe während der Levelphase abschließt, erhält das zusätzliche Gold also sofort und muss mit der Abgabe nicht bis Stufe 60 warten.

Allerdings wurde nicht jede Quest ab Stufe 48 verändert. Blizzard nennt drei Ausnahmen:

Quests, die bereits wertvolle Gegenstände als Belohnung anbieten

Wiederholbare Quests

Besonders schnelle, einfache oder triviale Aufgaben, die grundsätzlich keine umfangreichen Belohnungen vorsehen

Konkrete Goldbeträge nennt Blizzard nicht. Die tatsächliche Auszahlung richtet sich somit nach der jeweiligen Aufgabe. Das Ziel besteht darin, hochstufige Quests wirtschaftlich interessanter zu machen, ohne besonders leicht wiederholbare Inhalte zu einer übermäßig profitablen Goldquelle werden zu lassen.

Blizzard ersetzt die alte Erfahrungspunkte-Umwandlung

Im ursprünglichen World of Warcraft wurden Erfahrungspunkte aus Quests auf der Maximalstufe automatisch in Gold umgerechnet. Dieses System kam kurz vor der damaligen Veröffentlichung von The Burning Crusade ins Spiel, wurde für World of Warcraft: Forever aber bewusst nicht übernommen.

Nach Blizzards Einschätzung setzte die Mechanik einen ungünstigen Anreiz. Charaktere kurz vor Stufe 60 konnten abgeschlossene Aufgaben im Questlog sammeln, zunächst durch das Besiegen von Gegnern aufsteigen und anschließend sämtliche Quests mit einer höheren Goldauszahlung abgeben. Reguläres Questing während der letzten Level wurde dadurch teilweise unattraktiv.

Die neue Lösung beseitigt diesen Vorteil, ohne hochstufige Aufgaben praktisch wertlos werden zu lassen. Quests können direkt nach ihrem Abschluss abgegeben werden, da das Erreichen von Stufe 60 keine zusätzliche Umwandlung mehr freischaltet.

Frühe Anpassung an die Wirtschaft von WoW Forever

Der Hotfix verändert damit nicht nur einzelne Questbelohnungen, sondern auch die sinnvollste Vorgehensweise auf dem Weg zur Maximalstufe. Das Horten erledigter Aufgaben bringt keinen finanziellen Vorteil mehr, während reguläres Questing ab Stufe 48 nun zuverlässiger zur Finanzierung von Fähigkeiten, Handwerk und Ausrüstung beiträgt.

Die Anpassung passt zugleich zu Blizzards erklärtem Konzept für World of Warcraft: Forever. In der offiziellen Startübersicht stellt das Studio die Reise durch Azeroth und die Levelphase bewusst auf eine Stufe mit dem Endgame. Durch die neuen Goldbelohnungen sollen hochstufige Questreihen sowohl vor als auch nach dem Erreichen von Stufe 60 einen greifbaren Nutzen behalten.

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