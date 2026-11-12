Bei Nvidia spitzt sich die Führungskrise um Jensen Huang offenbar weiter zu. Laut einem Bericht des Wall Street Journal bereitet der Verwaltungsrat die Absetzung des Gründers und CEO vor, nachdem innerhalb weniger Tage Berichte über zwei außereheliche Beziehungen bekannt geworden sind.

Eine Entscheidung wurde bis zum 12. November 2026 noch nicht öffentlich verkündet. Huang bleibt damit vorerst CEO des Grafikkarten- und KI-Konzerns. Die Nvidia-Aktie verlor nach Bekanntwerden der neuen Vorwürfe im nachbörslichen Handel zeitweise mehr als acht Prozent.

Zweite Affäre erhöht den Druck auf Jensen Huang

Auslöser der jüngsten Entwicklung ist der Bericht über eine zweite Beziehung. Huang soll demnach eine Affäre mit einer ranghohen Nvidia-Mitarbeiterin gehabt haben, die direkt an ihn berichtete. Das Wall Street Journal meldete daraufhin, dass sich der Verwaltungsrat auf eine mögliche Entlassung vorbereitet.

Bereits zuvor hatte Huang öffentlich eingeräumt, seiner Ehefrau untreu gewesen zu sein. In einer am 8. November 2026 veröffentlichten Nachricht an die Belegschaft entschuldigte er sich bei seiner Familie, den Beschäftigten, dem Verwaltungsrat und den Aktionären.

Die erste Beziehung sorgt nicht allein wegen Huangs Privatleben für Aufmerksamkeit. Die beteiligte Frau wird in US-Medien als mutmaßliche chinesische Geheimdienstagentin bezeichnet. Dadurch stehen mögliche Risiken für Geschäftsgeheimnisse und die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten im Mittelpunkt.

Nvidia untersucht mögliche Geheimdienstverbindungen

Der Verwaltungsrat von Nvidia leitete am 8. November 2026 eine unabhängige Untersuchung ein. Das Unternehmen erklärte zugleich, bislang keinen Grund für die Annahme zu haben, dass Nvidia-Geheimnisse oder die nationale Sicherheit beeinträchtigt worden seien.

Am 10. November 2026 beauftragten die unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrats den früheren kommissarischen US-Bundesanwalt Joon H. Kim und die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz mit der Durchführung der Untersuchung. Huang sagte seine vollständige Kooperation zu.

Bemerkenswert ist der schnelle Kurswechsel innerhalb des Konzerns. Am 8. November sprach der Verwaltungsrat Huang und seinem Führungsteam noch ausdrücklich das Vertrauen aus. Nach dem Bericht über die zweite Affäre beriet das Gremium am späten 11. November 2026 über seine weitere Zukunft.

Ein möglicher Einschnitt nach 33 Jahren

Eine Entlassung würde eine der prägendsten Unternehmenskarrieren der Tech-Branche beenden. Huang gründete Nvidia 1993 und steht dem Unternehmen seitdem als Präsident und CEO vor. Unter seiner Führung entwickelte sich Nvidia von einem Spezialisten für Gaming-Grafikkarten zu einem der wichtigsten Anbieter für KI-Prozessoren und Rechenzentren.

Für Gamer hätte ein Führungswechsel zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen auf GeForce-Grafikkarten oder bestehende Produktpläne. Langfristig wäre Huangs Abgang dennoch von großer Bedeutung, da Strategie, Unternehmenskultur und öffentliche Wahrnehmung von Nvidia seit 33 Jahren eng mit seiner Person verbunden sind.

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