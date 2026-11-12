Eiichiro Oda stellt das bisher bekannte Bild von Ruffys Nika-Kräften auf den Kopf. Achtung, massive Manga-Spoiler: Das am 8. November 2026 digital veröffentlichte Kapitel 1198 zeigt den Strohhut in einer dunklen, tierhaften Gestalt, die sich deutlich von Gear 5 unterscheidet.

In der Community wird die Transformation bereits als Dark Nika bezeichnet. Einen offiziellen Namen nennt der Manga bislang jedoch nicht. Sicher ist nur, dass Ruffy offenbar die Kontrolle über seine erwachte Mensch-Mensch-Frucht, Modell Nika verliert und deren Zoan-Instinkte immer stärker hervortreten.

Ruffys Nika-Kräfte übernehmen die Kontrolle

Ruffys neue Erscheinung besitzt eine dunkle Haut oder ein dunkles Fell, gewaltige Hände, scharfe Zähne und einen langen Affenschwanz. Auch sein Verhalten verändert sich. Statt wie gewohnt mit seinen Verbündeten zu kämpfen, verlässt er Loki und taucht wenig später im westlichen Dorf von Elbaf auf.

Dort greift er die von Killingham erschaffene Regenentität Zaza MMA an. Ruffy packt das Wesen, beißt hinein und bläst es auf, bis es explodiert. Die anwesenden Riesen sowie Sanji reagieren schockiert, weil sie den offenbar völlig entfesselten Strohhut kaum wiedererkennen.

Scopper Gaban bringt die Veränderung mit Ruffys Zoan-Frucht in Verbindung. Damit greift Oda eine Erklärung aus dem Egghead-Abschnitt auf: Bei erwachten Zoan-Nutzern besteht das Risiko, dass die Persönlichkeit des Menschen von den Instinkten der Frucht verdrängt wird. Ob tatsächlich Nika selbst handelt oder Ruffy lediglich seinen tierischen Trieben erliegt, lässt Kapitel 1198 noch offen.

Die dunkle Seite von Nika wurde lange vorbereitet

Seit Kapitel 1044 galt Nika hauptsächlich als Krieger der Befreiung und Gott des Lachens. Damals enthüllte Oda, dass die vermeintliche Gum-Gum-Frucht in Wahrheit eine mystische Zoan-Frucht ist. Durch ihre Erweckung erhielt Ruffy Gear 5 und konnte Kaido in Wa no Kuni besiegen.

Auf Elbaf entstanden jedoch früh Zweifel an diesem ausschließlich positiven Bild. In Kapitel 1136 erklärte der Riese Jarul, dass Nika je nach Überlieferung als Befreier, Gott des Lachens oder Gott der Zerstörung betrachtet wird. Sein Erscheinen war außerdem eng mit früheren Umwälzungen und Zerstörungen der Welt verbunden.

Kapitel 1142 zeigte anschließend eine finstere Nika-Gestalt, die aus den Ängsten der Kinder von Elbaf erschaffen wurde. Damals konnte dieses Aussehen noch als verzerrte Vorstellung der Kinder verstanden werden. Ruffys Transformation in Kapitel 1198 ähnelt diesem Albtraum allerdings auffällig und verleiht der düsteren Interpretation neues Gewicht.

Diese Nika-Formen stehen jetzt im Raum

Gear 5: Ruffys bekannte erwachte Form verkörpert Freiheit, Lachen und nahezu grenzenlose Kreativität.

Ruffys bekannte erwachte Form verkörpert Freiheit, Lachen und nahezu grenzenlose Kreativität. Die dunkle Tiergestalt: Kapitel 1198 zeigt eine affenartige Nika-Form mit Reißzähnen, Schwanz und deutlich aggressiverem Verhalten.

Kapitel 1198 zeigt eine affenartige Nika-Form mit Reißzähnen, Schwanz und deutlich aggressiverem Verhalten. Eine mögliche Hybridform: Eine kontrollierte Verbindung aus Ruffys Persönlichkeit und den tierhaften Nika-Kräften wurde noch nicht gezeigt und bleibt vorerst eine Theorie.

Eine direkte Bestätigung, dass Dark Nika stärker als Gear 5 ist, liefert Oda noch nicht. Die mühelose Zerstörung von Zaza MMA zeigt aber, welches Schadenspotenzial in der neuen Gestalt steckt. Entscheidend dürfte nun sein, ob Ruffy seine Persönlichkeit zurückgewinnt und die zusätzlichen Kräfte bewusst einsetzen kann.

Nach der aktuellen Pause soll One Piece mit Kapitel 1199 am 22. November 2026 fortgesetzt werden. Dann könnte sich zeigen, ob Ruffys Freunde ihn stoppen müssen oder ob der dunkle Nika direkt auf Imu losgeht.

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