Die Vorfreude auf GTA 6 hat längst Bereiche außerhalb der Gamingbranche erreicht. Nun wartet sogar eine US-amerikanische Polizeibehörde auf Rockstars Open-World-Spiel, wenn auch aus einem eher ungewöhnlichen Grund: Die Beamten hoffen offenbar darauf, dass zum Release möglichst viele Menschen freiwillig zu Hause bleiben.

Für den humorvollen Beitrag verantwortlich ist das Greensboro Police Department im US-Bundesstaat North Carolina. Über seinen offiziellen X-Account erklärte das Polizeirevier am 6. November 2026, GTA 6 solle sich mit seiner Veröffentlichung beeilen.

Polizei hofft auf ruhige Straßen zum GTA-6-Release

In dem Originalbeitrag auf X richtet sich die Behörde direkt an alle, die dem kommenden Rockstar-Blockbuster entgegenfiebern.

GTA 6 muss sich beeilen und endlich erscheinen, damit ihr alle zu Hause bleibt und uns eine Pause gönnt.

Natürlich handelt es sich dabei nicht um eine offizielle Einschätzung zur Entwicklung der Kriminalitätsrate. Der Beitrag ist vielmehr Teil der humorvollen Social-Media-Kommunikation des Greensboro Police Department. Trotzdem trifft der Scherz einen Nerv, denn rund um den Launch rechnen viele Fans damit, einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit in Vice City und dem Bundesstaat Leonida zu verbringen.

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Besonders kurios ist die Vorstellung, dass ausgerechnet GTA 6 für ruhigere Straßen in der realen Welt sorgen könnte. Schließlich gehört das virtuelle Brechen von Gesetzen seit Jahrzehnten zur Identität der Grand-Theft-Auto-Reihe. Entsprechend griffen zahlreiche Reaktionen unter dem Beitrag genau diese Ironie auf.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026

Das lange Warten endet am 19. November 2026. Laut Rockstar Games ist der Vorabdownload für digitale Vorbestellungen bereits verfügbar. GTA 6 erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X|S jeweils um Mitternacht nach lokaler Zeit.

Damit bleibt Fans in Deutschland noch genau eine Woche, um ausreichend Speicherplatz zu schaffen und ihre Planungen für den Veröffentlichungstag abzuschließen. Rockstar nennt für die Installation je nach Plattform einen Speicherbedarf von bis zu 212 Gigabyte.

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Der Polizeibeitrag aus Greensboro unterstreicht vor allem, welche gesellschaftliche Reichweite GTA 6 bereits vor seiner Veröffentlichung besitzt. Wenn selbst eine lokale Behörde den Launch für einen viralen Scherz nutzt, ist Rockstars neues Spiel endgültig mehr als ein gewöhnlicher Gamingtermin. Ob die Straßen in Greensboro am 19. November 2026 tatsächlich ruhiger bleiben, dürfte sich allerdings erst nach dem Release zeigen.

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