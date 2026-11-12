Resident Evil Requiem hat sich bei den Golden Joystick Awards 2026 den wichtigsten Preis des Abends gesichert. Capcoms Survival-Horror-Spiel wurde am 11. November 2026 zum Ultimate Game of the Year gekürt und setzte sich dabei gegen elf weitere nominierte Titel durch.

Auch in der Kategorie Console Game of the Year ging die Auszeichnung an Resident Evil Requiem. Insgesamt gewann das Abenteuer mit Grace Ashcroft und Leon S. Kennedy vier Preise, während Capcom zusätzlich als Studio of the Year ausgezeichnet wurde.

Resident Evil Requiem gewinnt vier Auszeichnungen

In der offiziellen Gewinnerübersicht der Golden Joystick Awards wird Resident Evil Requiem als einer der großen Abräumer des Jahres geführt. Neben den beiden Hauptpreisen überzeugte das Spiel mit seinem Trailer sowie der Darstellung seiner neuen Protagonistin Grace Ashcroft.

Ultimate Game of the Year

Console Game of the Year

Best Game Trailer für Evil Has Always Had a Name

Best Lead Performer für Angela Sant’Albano als Grace Ashcroft

Beim Ultimate Game of the Year setzte sich Resident Evil Requiem gegen ein breit aufgestelltes Teilnehmerfeld aus Blockbustern, Indie-Spielen und neuen Marken durch. Für den Hauptpreis waren insgesamt zwölf Spiele nominiert:

007 First Light

Big Walk

CONTROL Resonant

Crimson Desert

Dispatch

Forza Horizon 6

Phantom Blade Zero

Pokémon Pokopia

PRAGMATA

Resident Evil Requiem

Star Wars: Galactic Racer

The Blood of Dawnwalker

Die Auszeichnung krönt ein erfolgreiches Jahr für den neunten Hauptteil der Resident-Evil-Reihe. Capcom kombiniert darin die verletzlichere Perspektive der FBI-Analystin Grace Ashcroft mit den actionreicheren Einsätzen des zurückkehrenden Leon S. Kennedy.

Capcom wird Studio of the Year 2026

Capcom erhielt bei der Veranstaltung außerdem den Preis als Studio of the Year. Neben Resident Evil Requiem gehörten 2026 auch PRAGMATA und Onimusha: Way of the Sword zu den wichtigen Veröffentlichungen des japanischen Publishers. Onimusha gewann zusätzlich den Preis für das beste Audio-Design, während PRAGMATA über Grace Saif die Auszeichnung für die beste Nebenrolle erhielt.

Auch wirtschaftlich entwickelte sich Resident Evil Requiem zu einem der größten Erfolge des Unternehmens. Laut dem aktuellen Geschäftsbericht von Capcom wurden weltweit inzwischen mehr als acht Millionen Exemplare verkauft. Das Spiel erschien am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S, Nintendo Switch 2 sowie PC.

Mit dem Sieg bei den Golden Joystick Awards geht Resident Evil Requiem nun als einer der wichtigsten Anwärter in die verbleibenden Preisverleihungen des Jahres. Ob Capcom den Erfolg auch bei The Game Awards 2026 wiederholen kann, entscheidet sich bei der dortigen Vergabe des Game-of-the-Year-Preises.

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